Le directeur général de Homegate part chez Ringier

Zurich (awp) - Axel Konjack quittera la direction de homegate.ch en octobre. L'actuel directeur de la plateforme immobilière en ligne, filiale du groupe de médias zurichois Tamedia, deviendra directeur des opérations (COO) des marchés internationaux chez Ringier.Agé de 48 ans, M. Konjack est entré chez Homegate en 2015. Sous sa responsabilité, le portail "a réussi à poursuivre sa croissance sur le marché suisse ces trois dernières années et à consolider son offre destinée aussi bien aux clients commerciaux qu'aux particuliers", indique jeudi Tamedia. Ce développement a été obtenu par des fonctionnalités et services ainsi que via la reprise d'immostreet.ch.Le nom du successeur d'Axel Konjack n'a pas encore été communiqué.tn/al(AWP / 24.05.2018 12h00)