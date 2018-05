Le dollar au plus haut en 6 mois face à l'euro après les "minutes" de la Fed

New York (awp/afp) - Le dollar évoluait mercredi à un plus haut depuis six mois face à l'euro, conforté par la publication du compte rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed) évoquant pour "bientôt" une nouvelle hausse de taux.Vers 19H20 GMT (21H20 heure de Paris), l'euro valait 1,1701 dollar, après être tombé à 1,1676 dollar, son plus bas niveau depuis mi-novembre un peu plus d'une heure plus tôt. La veille à 21H00 GMT, il valait 1,1779 dollar.La monnaie unique européenne reculait fortement face à la devise japonaise, à 128,85 yens, après être tombé à 128,24 yens, son plus bas niveau depuis août 2017, vers 11H40 GMT. L'euro valait 130,62 yens mardi soir.Le billet vert était lui aussi en baisse face à la monnaie nipponne à 110,12 yens, contre 110,90 yens mardi soir.La Fed envisage de relever "bientôt" ses taux d'intérêt laissés inchangés début mai, selon le compte rendu de la dernière rencontre de son Comité monétaire publié mercredi, appelé "minutes"."Ce commentaire renforce la perspective d'une nouvelle hausse de taux lors de la réunion de juin", a affirmé Eric Viloria de Wells Fargo.Une hausse d'un quart de point est attendue par la plupart des analystes à l'occasion de cette prochaine réunion, les taux évoluant actuellement dans une fourchette entre 1,50% et 1,75% après une première hausse cette année en mars.Les hausses de taux de la Fed renforcent l'attrait pour le dollar en raison d'une meilleure rémunération, et inversement.Les membres de la Fed ont également noté qu'ils pouvaient s'accommoder d'une période d'inflation au-dessus des 2% à condition que cette période soit "temporaire" et que le taux d'inflation soit "modestement" au-dessus de la cible "symétrique" des 2%."Cela signifie que la Fed n'ajustera pas ses taux à une inflation plus élevée", a noté M. Viloria. C'est pourquoi selon lui "la progression du dollar, déjà forte avant la réunion, s'est ensuite un peu atténuée".Jeudi, ce sera au tour de la Banque centrale européenne (BCE) de publier le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire, également très attendu.Concernant la monnaie unique, "l'impasse politique continue en Italie, les indices PMI de la France et de l'Allemagne (qui mesurent la croissance de l'activité) sont peu convaincants et l'attrait pour le risque a pris un nouveau coup", a résumé Kit Juckes, analyste de Société Générale.Le président italien, Sergio Mattarella, a chargé mercredi Giuseppe Conte, un avocat et professeur de droit, de former le prochain gouvernement, à l'issue de 80 jours de tractations après les législatives.Le nom de M. Conte avait été proposé lundi soir par le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite), qui ont élaboré un programme commun résolument anti-austérité et sécuritaire qui effraie les marchés.De son côté, la livre britannique a chuté après la publication des chiffres de l'inflation, qui s'est établie en avril à 2,4% sur un an, son plus bas niveau depuis mars 2017.Vers 19H20 GMT, l'or s'échangeait à 1.294,34 dollars, contre 1.291,15 la veille.Le bitcoin évoluait à 7.512,06 dollars, contre 8.108,52 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise a terminé à 6,3886 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,3675 yuans pour un dollar mardi.Cours de mercredi Cours de mardi---------------------------------------19H20 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1701 1,1779EUR/JPY 128,85 130,62EUR/CHF 1,1658 1,1693EUR/GBP 0,8762 0,8770USD/JPY 110,12 110,90USD/CHF 0,9963 0,9928GBP/USD 1,3354 1,3432afp/rp(AWP / 23.05.2018 21h58)