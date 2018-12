Le dollar en baisse face à l'euro après la trêve sino-américaine

New York (awp/afp) - Le dollar baissait lundi face à la devise européenne après la trêve commerciale annoncée ce week-end par les Etats-Unis et la Chine tandis que la livre britannique pâtissait de nouveau des interrogations sur le Brexit.Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro valait 1,1345 dollar contre 1,1317 vendredi à 22H00 GMT."Les investisseurs ont délaissé le billet vert en tant que valeur refuge", a commenté Connor Campbell, analyste pour Spreadex.com."Cette année, le dollar a eu tendance à s'apprécier contre les autres devises quand les tensions commerciales entre les Etats-Unis et d'autres pays se sont envenimées. (...) De ce fait, ce ne devrait pas être une surprise que la force du dollar s'infléchit alors que les tensions commerciales s'apaisent à court terme", ont ajouté les analystes de MUFG.Donald Trump et Xi Jinping sont convenus samedi d'une trêve dans le conflit commercial qui les oppose, en conclusion d'un sommet du G20 à Buenos Aires.Le président américain a accepté de retarder de 90 jours l'imposition de taxes douanières supplémentaires de 25% sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises importées, qui sont déjà sujettes à des tarifs douaniers de 10%.Malgré le retour de l'appétit pour le risque des investisseurs, "la réaction positive des marchés financiers ne doit pas faire oublier que l'hypothèse d'une nouvelle crise n'est pas loin", ont tempéré les analystes de Wells Fargo, de nombreux points de négociation restant encore à aborder.La livre britannique, de son côté, a effacé ses gains du début de journée face au billet vert, tombant même vers 14H00 GMT à un plus bas en un mois à 1,2699 dollar pour une livre, alors que "les réalités du Brexit" pèsent sur la devise, selon M. Campbell.Le texte négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne doit être présenté le 11 décembre au Parlement britannique mais l'accord suscite l'hostilité tant des partisans du Brexit, redoutant un amarrage illimité du Royaume-Uni à l'UE, que des europhiles qui voient peu d'intérêt à sortir du club européen.Un rejet du texte accroîtrait la probabilité d'une sortie sans accord.Vers 20H00 GMT lundi, la devise britannique valait 1,2725 dollar contre 1,2749 vendredi à 22H00. Un euro s'échangeait pour 89,16 pence, contre 88,74 pence vendredi.Le billet vert valait 113,69 yens, contre 113,57 yens vendredi.L'euro progressait face au yen à 128,98 yens pour un euro contre 128,44 yens vendredi soir.Le franc suisse baissait face à l'euro, à 1,1329 franc suisse pour un euro lundi, contre 1,1309 vendredi, et reculait légèrement par rapport au billet vert, à 0,9986 franc suisse pour un dollar contre 0,9979 vendredi.La monnaie chinoise a terminé à 6,8830 yuans pour un dollar à 15H30 GMT, contre 6,9605 vendredi.L'once d'or valait 1.231,66 dollars, contre 1.222,50 dollars vendredi à 22H00 GMT.Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 3.818,70 dollars, contre 3.930,38 dollars vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi----------------------------------20H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,1345 1,1317EUR/JPY 128,98 128,44EUR/CHF 1,1329 1,1309EUR/GBP 0,8916 0,8874USD/JPY 113,69 113,57USD/CHF 0,9986 0,9979GBP/USD 1,2725 1,2749afp/rp(AWP / 03.12.2018 21h27)