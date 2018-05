Le dollar fléchit face à une Fed ne semblant pas vouloir modifier ses plans

New York (awp/afp) - Le dollar a perdu du terrain face à l'euro mercredi alors que la banque centrale américaine (Fed), tout en prenant acte de la remontée de l'inflation, n'a pas semblé vouloir accélérer la remontée de ses taux directeurs.Vers 19H00 GMT (21H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2002 dollar contre 1,1993 dollar mardi à 21H00. Il est tombé jusqu'à 1,1953 dollar, son niveau le plus bas depuis mi-janvier, avant de se redresser juste après la diffusion à 18H00 GMT d'un communiqué du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 131,69 yens, contre 131,79 yens mardi soir.Le billet vert reculait aussi face à la monnaie nipponne à 109,70 yens contre 109,86 yens la veille au soir.Sans surprise, la Fed a laissé ses taux directeurs inchangés mercredi.Elle a pris acte de la remontée de l'inflation, qui s'est rapprochée de son objectif de 2%. Et son évaluation de l'économie est restée très positive, la Fed soulignant que l'emploi continue d'être dynamique et que l'activité a progressé à un "rythme modéré"."Malgré cela, la Fed n'a pas signalé qu'elle avait l'intention d'accélérer le resserrement de sa politique monétaire", a remarqué Omer Esiner de Commonwealth Foreign Exchange.Comme d'autres analystes, il mettait notamment en avant l'utilisation dans le communiqué du mot "symétrique", la banque centrale ayant dit s'attendre désormais à ce que l'inflation annuelle s'établisse autour de l'objectif "symétrique" de 2% à moyen terme.Cela signifie que la Fed tolèrera que les prix augmentent un peu plus que 2% avant d'accélérer le rythme de hausse des taux pour éviter une surchauffe."Mis à part quelques changements mineurs (...), le FOMC a peu modifié son communiqué, signalant ainsi que ses membres sont confiants dans le fait que la politique monétaire est sur la bonne voie", a estimé de son côté Christopher Low de FTN Financial."La retenue familière de la Fed et l'absence de marques d'inquiétudes face à la montée de l'inflation a coupé court à toute spéculation sur une éventuelle accélération du rythme de la remontée des taux", a aussi noté Joseph Manimbo de Western Union.Aussi, alors que le dollar s'est fortement renforcé depuis la mi-avril, les cambistes en ont profité selon lui pour engranger quelques profits.L'euro de son côté avait auparavant peu réagi après l'annonce d'un fort ralentissement de la croissance dans la zone euro au premier trimestre, à 0,4% contre 0,7% précédemment, un accès de faiblesse prévu par les analystes."Les craintes d'un ralentissement de la zone euro ont pesé sur l'euro ces dernières semaines", a remarqué Jasper Lawler de MCM Markets.Mais le ralentissement de la croissance sur un an à 2,5% contre 2,7% précédemment est à relativiser. "C'est plus qu'aux Etats-Unis, sans parler des 1,4% au Royaume-Uni", a-t-il noté.De nombreux analystes jugent que la BCE devrait garder ses taux bas encore un long moment après la fin de son programme de rachats d'actifs, prévu d'ici à la fin de l'année, ce qui pèse sur la monnaie unique.Vers 19H00 GMT, l'or valait 1.312,09 dollars, contre 1.303,91 dollars mardi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 9.120,21 dollars, contre 9.015,73 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise a terminé à 6,3625 yuans pour un dollar contre 6,3322 yuans pour un dollar vendredi. Elle n'était pas cotée lundi et mardi en raison de jours fériés.Cours de mercredi Cours de mardi---------------------------------------19H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2002 1,1993EUR/JPY 131,69 131,79EUR/CHF 1,1948 1,1951EUR/GBP 0,8811 0,8807USD/JPY 109,70 109,86USD/CHF 0,9956 0,9966GBP/USD 1,3622 1,3614afp/rp(AWP / 02.05.2018 23h31)