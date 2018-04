Le dollar monte à son plus haut niveau en deux mois face à l'euro

New York(awp/afp) - Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis début mars face à l'euro mercredi, bénéficiant d'une nouvelle tension des taux d'intérêt sur la dette américaine dont l'un des effets est de rendre la devise américaine plus attractive.Vers 19H00 GMT (21H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2175 dollar après être tombé à 1,2168 vers 14H45 GMT, un nouveau plus bas depuis le 1er mars.La monnaie unique européenne montait légèrement face à la devise japonaise à 133,14 yens, contre 133,11 yens la veille au soir.Le billet vert progressait face à la monnaie nipponne à 109,36 yens, contre 108,82 yens mardi."Les investisseurs qui parient sur un recul du dollar sont bien silencieux avec la hausse des taux d'intérêt qui rend le dollar plus attractif", ont observé les analystes de Western Union. Le taux à dix ans sur la dette américaine a atteint mardi "la barre jusqu'alors insaisissable des 3%", une première depuis 2014.Au lendemain du franchissement de cette barre symbolique, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans évoluait à 3,03%.La hausse des rendements signifie que le marché s'attend à un relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, ce qui rendrait le dollar plus rémunérateur."La hausse des taux engendrée par de solides données économiques et l'amélioration du contexte géopolitique est une donnée clé de la progression du dollar ces dernières semaines", a affirmé Omer Esiner de Commonwealth FX.Du côté de l'euro, la légère hausse en avril du moral des ménages en France, un indicateur qui sert à évaluer la croissance future et est fortement dépendant des achats des consommateurs français, "a échoué à faire remonter la monnaie unique", a relevé David Madden, analyste pour CMC Markets.Plus généralement, "les données économiques (dans la zone euro) sont plutôt décevantes ces derniers temps, contrastant avec les données américaines", a noté M. Esiner.C'est dans ce contexte que la Banque centrale européenne se réunit jeudi, sans que les investisseurs ne s'attendent à un quelconque mouvement sur les taux.Mais ils étudieront de près les propos du président de l'institution, Mario Draghi, à l'affût de tout indice sur le calendrier du resserrement monétaire de la banque centrale.Du côté du yen, la réunion de la Banque du Japon (BoJ) vendredi ne devrait pas non plus aboutir à une décision sur les taux, a observé M. Esiner.Pour les analystes d'UBS, la BoJ pourrait annoncer un relèvement du taux à 0,2% dans les six prochains mois, "bien que le gouverneur Kuroda ait insisté sur le fait que la normalisation n'était pas imminente".Vers 19H00 GMT, l'or valait 1.321,56 dollars, contre 1.330,39 dollars mardi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.989,38 dollars, contre 9.449,88 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise a terminé à 6,3266 yuans pour un dollar à 15H30 GMT, contre 6,3065 yuans mardi à la clôture.Cours de mercredi Cours de mardi---------------------------------------19H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2175 1,2233EUR/JPY 133,14 133,11EUR/CHF 1,1967 1,1976EUR/GBP 0,8735 0,8751USD/JPY 109,36 108,82USD/CHF 0,9829 0,9789GBP/USD 1,3937 1,3978afp/rp(AWP / 25.04.2018 22h14)