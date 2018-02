Le dollar monte face à l'euro, la livre monte

New York (awp/afp) - Le dollar, qui réagissait fortement jeudi aux fluctuations des marchés américains d'actions et de la dette, montait un peu face à l'euro en fin d'échanges new-yorkais tandis que la livre britannique montait suite à une réunion de la Banque d'Angleterre (BoE).Vers 22H00 GMT (23H00 à Paris), l'euro valait 1,2246 dollar, contre 1,2269 dollar mercredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne perdait du terrain face à la devise japonaise, à 133,18 yens pour un euro contre 134,07 yens mercredi soir.Le billet vert aussi baissait face à la monnaie nipponne, à 108,74 yens pour un dollar contre 109,28 yens la veille."Quand la volatilité grimpe sur les marchés financiers, comme c'est le cas depuis le début de la semaine, les actifs évoluent de façon beaucoup plus coordonnée", a remarqué Boris Schlossberg de BK Asset Management.Or après une petite accalmie mercredi, les traders étaient de nouveau en proie à une grande fébrilité jeudi. Et le cours du billet vert face à l'euro et face à un panier de grandes devises reflétait les fluctuations des principaux indices de Wall Street et surtout l'évolution du taux d'emprunt de la dette américaine à 10 ans. Ce dernier a grimpé en cours de séance jusqu'à 2,882% avant de se replier.Sur fond d'amélioration de l'économie et après plusieurs mois d'euphorie boursière, les investisseurs redoutent une possible accélération de l'inflation et par ricochet une remontée plus rapide que prévu des taux d'intérêt de la banque centrale américaine.L'euro de son côté a été "affecté par un nouveau glissement des Bourses européennes et par l'idée que la BCE (banque centrale européenne) pourrait ralentir la normalisation de sa politique monétaire au vu du récent pic de volatilité sur les marchés financiers", a estimé Omer Esiner de Commonwealth Foreign Exchange.La livre britannique pour sa part montait face à la monnaie unique européenne, à 88,02 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,3912 dollar pour une livre.La Banque d'Angleterre a comme attendu, à l'unanimité, laissé sa politique monétaire inchangée lors de la première réunion de l'année de son Comité de politique monétaire (CPM).Mais elle a aussi relevé jeudi ses prévisions de croissance pour le Royaume-Uni et prévenu d'un resserrement monétaire peut-être plus marqué si l'économie continue de s'améliorer."Le CPM veut ramener l'inflation à son objectif à plus court terme qu'auparavant, donc nous pensons que les taux d'intérêts vont monter plus vite que ne l'attendent les marchés", ont estimé les analystes de Capital Economics.La BoE a maintenu ses prévisions pour l'inflation à fin 2018 et 2019, à respectivement 2,4% et 2,2%, contre un objectif de 2%."Nous pensons que la prochaine hausse pourrait avoir lieu en août. Si elle a lieu dès mai, la BoE va avoir besoin de convaincre que le contexte économique et politique britannique justifie un rythme aussi soutenu", ont pour leur part estimé les analystes de Barclays.Vers 22H00 GMT, la devise suisse montait face à l'euro, à 1,1465 franc suisse pour un euro, atteignant même vers 16H25 GMT 1,1447 franc, son niveau le plus fort en quatre mois. Elle montait aussi face à la devise américaine, à 0,9360 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a fini en baisse face au billet vert, à 6,3298 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,2778 yuans mercredi à la même heure, quand elle avait atteint son niveau de fin d'échanges le plus fort depuis début août 2015, avant la dévaluation surprise de la devise chinoise.L'once d'or a fini à 1.315,45 dollars au fixing du soir contre 1.324,65 dollars mercredi.Le bitcoin valait 8.144,20 dollars, contre 8.104,80 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------22H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2246 1,2269EUR/JPY 133,18 134,07EUR/CHF 1,1465 1,1571EUR/GBP 0,8802 0,8839USD/JPY 108,74 109,28USD/CHF 0,9360 0,9431GBP/USD 1,3912 1,3881afp/rp(AWP / 08.02.2018 23h17)