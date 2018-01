Le dollar pâtit de la possibilité que la Chine achète moins de dette américaine

New York (awp/afp) - Le dollar se reprenait mercredi en cours d'échanges new-yorkais face aux principales devises, limitant ses pertes après un accès de faiblesse déclenché par des spéculations sur la volonté de Pékin de diminuer ou cesser ses achats de dette américaine.Vers 19H00 GMT (20H00 à Paris), l'euro valait 1,1945 dollar, contre 1,1936 dollar mardi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne perdait du terrain face à la devise japonaise, à 133,18 yens pour un euro contre 134,42 yens la veille.Le billet vert aussi baissait face à la monnaie nipponne, à 111,48 yens pour un dollar - tombant même vers 12H10 GMT à 111,27 yens, son niveau le plus bas en six semaines - contre 112,62 yens mardi soir.La monnaie américaine s'est soudainement dépréciée en début de séance après un article de l'agence de presse Bloomberg selon lequel Pékin s'apprêterait à ralentir le rythme de ses achats de dette américaine voire à chercher à y mettre un terme."Même si ces informations n'ont pas encore été confirmées, les spéculateurs n'ont pris aucun risque et se sont mis à vendre du dollar car la Chine, avec le Japon, est le plus gros détenteur étranger de dette américaine", a expliqué Fawad Razaqzada, analyste chez Forex.com.La réduction des achats de bons du Trésor par Pékin équivaudrait de facto à un resserrement monétaire "et pourrait avoir un impact sur le nombre de hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) cette année", a souligné Craig Erlam d'Oanda. Actuellement, la Fed prévoit de relever trois fois ses taux en 2018, comme l'année dernière.Toutefois, "au fur et à mesure que les gens se sont rendus compte que les Chinois ont déjà ralenti leurs achats de dette au cours des derniers mois, et qu'ils sont des acteurs moins importants que ce qu'ils ont pu être par le passé, le dollar s'est un peu repris", a observé Bart Bechtel de Jefferies.De plus, a relevé le spécialiste, "dans le contexte des négociations commerciales en cours entre les Etats-Unis et la Chine, alors que Donald Trump évoque l'instauration de nouvelles taxes douanières, ce genre d'informations sur les achats de dette américaine est peut-être (pour Pékin) une façon de faire pression".L'euro n'est ainsi pas parvenu à rester au-dessus du seuil des 1,20 dollar.Le yen de son côté a continué à profiter de l'annonce mardi par la Banque du Japon (BoJ) d'une légère réduction de ses achats mensuels d'obligations à long terme.Cette décision a surpris le marché, et si certains estiment qu'il s'agit d'un mouvement technique, d'autres ont réajusté leurs positions de craintes d'avoir sous-estimé le calendrier d'un resserrement monétaire dans les mois à venir, a relevé Michael Hewson."Il est peu probable que la Banque du Japon soit prête à réduire tout de suite son soutien monétaire dans la mesure où le pays sort tout juste la tête de l'eau mais les investisseurs font preuve de prudence", a estimé M. Bechtel.Vers 19H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 88,44 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,3507 dollar pour une livre.La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1696 franc suisse pour un euro, comme face à la devise américaine, à 0,9791 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé en hausse face au billet vert, à 6,5082 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,5297 yuans mardi à la même heure.L'once d'or a fini à 1.319,75 dollars au fixing du soir - après être montée vers 11H00 GMT à 1.327,94 dollars, son niveau le plus élevé depuis mi-septembre, après les informations sur la Chine - contre 1.311 dollars mardi.Le bitcoin valait 14.475,14 dollars contre 14.600,48 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi----------------------------------19H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,1945 1,1936EUR/JPY 133,18 134,42EUR/CHF 1,1696 1,1733EUR/GBP 0,8844 0,8816USD/JPY 111,49 112,62USD/CHF 0,9791 0,9830GBP/USD 1,3507 1,3540afp/rp(AWP / 10.01.2018 21h33)