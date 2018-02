Le dollar poursuit son recul face à l'euro avant des données sur l'inflation

New York (awp/afp) - Le dollar reculait mardi face à l'euro, perdant son statut de valeur refuge qui avait retrouvé tout son lustre la semaine dernière, et à la veille de la publication de données importantes sur l'inflation aux Etats-Unis.Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro valait 1,2357 dollar, contre 1,2291 dollar lundi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait en revanche face à la devise japonaise, à 133,07 yens pour un euro contre 133,53 yens lundi soir.Le billet vert aussi perdait du terrain face à la monnaie nipponne, à 107,69 yens pour un dollar contre 108,64 yens la veille."Des prises de bénéfices avant la publication très attendue demain de l'indice des prix à la consommation pèsent sur le dollar", a noté Omer Esiner de Commonwealth FX."Le rebond du dollar semble bel et bien terminé, après seulement une semaine, mais l'inflation attendue mercredi pourrait tout même lui donner un second souffle", a aussi prévenu Chris Beauchamp, analyste chez IG.La devise américaine effaçait une partie de ses gains de la semaine dernière face aux autres grandes devises, alors que les investisseurs retrouvaient un peu d'appétit pour les actifs à risque sous l'effet d'une stabilisation du marché des actions.Ils les avaient délaissés après une dégringolade des indices boursiers au profit du dollar, traditionnelle valeur refuge.Dans le même temps, "la proposition de budget de Donald Trump qui va élargir les déficits n'aide pas le dollar", ont remarqué les analystes de Western Union.Le président américain a présenté lundi un budget pesant plus de 4.400 milliards de dépenses en 2019, soit 10% de plus qu'en 2017.Au Royaume-Uni, la livre bénéficiait en partie de la hausse des prix à la consommation plus rapide qu'attendu en janvier, à 3% sur un an, "comme le mois précédent mais au-dessus des attentes" ce qui "peut ainsi être vu comme une surprise", a observé David Cheetham, analyste chez XTB.Mais la réaction de la devise restait limitée car après des commentaires encourageants sur l'économie britannique de la part de la Banque d'Angleterre (BoE) la semaine dernière, les attentes du marché sont élevées.Depuis les propos de la BoE jeudi, la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt en mai est passée jeudi à plus de 60%, alors qu'elle était auparavant de 50%.La hausse des taux est la principale arme monétaire dont dispose une banque centrale pour tenter de contrer l'inflation.Vers 20H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 89,03 pence pour un euro, mais montait face au billet vert, à 1,3880 dollar pour une livre.La devise suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,1547 franc suisse pour un euro, et montait face à la devise américaine, à 0,9344 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé en baisse face au billet vert, à 6,3410 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,3275 yuans lundi à la même heure.L'once d'or a fini à 1.325,35 dollars au fixing du soir, contre 1.322,30 lundi.Le bitcoin valait 8.628,72 dollars, contre 8.825,00 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi----------------------------------20H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2357 1,2291EUR/JPY 133,07 133,53EUR/CHF 1,1547 1,1547EUR/GBP 0,8903 0,8883USD/JPY 107,69 108,64USD/CHF 0,9344 0,9395GBP/USD 1,3880 1,3837afp/rp(AWP / 13.02.2018 21h23)