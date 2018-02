Le dollar recule à nouveau face à l'euro, ignorant l'inflation

New York (awp/afp) - Le dollar continuait à reculer face au dollar jeudi, proche de ses plus bas en trois ans, les cambistes semblant avoir déjà intégré aux cours une hausse prochaine des taux d'intérêt américains et ignorant des données sur l'inflation.Vers 22H00 GMT (23H00 à Paris), l'euro valait 1,2500 dollar, contre 1,2451 dollar mercredi vers 22H00 GMT et 1,2350 dollar mardi soir.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 132,67 yens pour un euro contre 133,26 yens mercredi soir.Le billet vert aussi baissait face à la monnaie nipponne, à 106,14 yens pour un dollar contre 107,03 yens la veille."Le dollar retrouve une spirale baissière et n'aperçoit plus le fond alors que les marchés d'actions dans le monde retrouvent leur calme", ont estimé les analystes de Western Union."Les projecteurs restent braqués sur le dollar jeudi" après de nouvelles données sur l'inflation montrant un rebond de l'indice des prix à la production (PPI) en janvier, a observé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.Mercredi, un rapport mensuel avait déjà fait état d'une hausse des prix à la consommation (CPI) au-dessus des attentes pour janvier.La baisse du dollar est un mouvement plutôt contre-intuitif car une inflation élevée laisse à penser qu'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) est à prévoir dans les mois à venir, a observé Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.La hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les investisseurs.Or, celui-ci continuait à reculer, car "une hausse de taux de la Fed dans les mois à venir est déjà une quasi-certitude pour les investisseurs", a avancé Konstantinos Anthis."Alors une inflation plus élevée ne modifie pas les attentes à court terme" en matière de politique monétaire, a-t-il ajouté.Au-delà du court terme, les perspectives monétaires sont plus floues. Il est dès lors trop tôt pour commencer à intégrer aux cours la possibilité de voir la Fed procéder à plus de trois hausses de taux cette année, selon des analystes."La question actuellement est de savoir d'où vient cette inflation et si elle va être suivie de croissance. Car sans expansion, la Fed pourrait monter ses taux à court terme mais revoir ses perspectives de croissance à la baisse sur le plus long terme", a jugé Vassili Serebriakov de Crédit AgricoleIl souligne les grandes incertitudes en matière de finances publiques américaines après plusieurs annonces de Donald Trump sur la réforme fiscale et les dépenses d'infrastructures, celles-ci risquant de continuer à affaiblir le dollar à moyen-terme.Vers 22H00 GMT, la livre britannique montait face à la monnaie unique européenne, à 88,69 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,4094 dollar pour une livre.La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1525 franc suisse pour un euro, ainsi que face à la devise américaine, à 0,9220 franc pour un dollar.La monnaie chinoise n'était pas cotée jeudi en raison des congés du Nouvel an lunaire. Elle avait terminé à 6,3415 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.L'once d'or a fini à 1.352,45 dollars au fixing du soir, contre 1.336,25 dollars mercredi.Le bitcoin valait 9.903,90 dollars, contre 9.304,99 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg, après avoir repassé le cap des 10.000 dollars pour la première fois depuis le début du mois.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------22H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2500 1,2451EUR/JPY 132,67 133,26EUR/CHF 1,1525 1,1571EUR/GBP 0,8869 0,8895USD/JPY 106,14 107,03USD/CHF 0,9220 0,9293GBP/USD 1,4094 1,3998afp/rp(AWP / 15.02.2018 23h24)