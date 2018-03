Le dollar recule face à l'euro après l'inflation et le départ de Tillerson

New York (awp/afp) - Le dollar reculait mardi face à l'euro après le limogeage surprise du chef de la diplomatie américaine par Donald Trump et des données économiques montrant un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis.Vers 19h00 GMT (20h00 à Paris), l'euro s'appréciait à 1,2397 dollar contre 1,2334 dollar lundi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne était également en hausse face à la devise japonaise, à 132,14 yens contre 131,26 yens la veille au soir.Le billet vert était également en petite progression face à la monnaie nipponne à 106,59 yens contre 106,42 yens lundi.Le marché a appris presque en même temps le limogeage surprise du secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson par un tweet du président Donald Trump, et le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis en février.Concernant le départ de M. Tillerson, "le dernier changement en date de personnalité de haut rang" comme l'a rappelé Omer Esiner de Commonwealth FX, le président a indiqué qu'il serait remplacé par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo."Ce remplacement pourra soutenir les volontés protectionnistes de M. Trump dans la mesure où Mike Pompeo a la réputation d'avoir un positionnement plus dur en général, et donc également sur le plan commercial", a noté Vassili Serebriakov de Crédit Agricole.Donald Trump a formalisé jeudi dernier sa décision d'imposer des taxes à l'importation de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. Elles doivent entrer en vigueur d'ici une dizaine de jours.Il y a seulement une semaine, le conseiller économique de la Maison Blanche Gary Cohn avait claqué la porte, en désaccord avec la décision du président.Pour ce qui concerne l'inflation, comme s'y attendaient les analystes, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis n'a avancé que de 0,2% en février par rapport à janvier, de quoi atténuer les craintes de hausses de taux soutenues de la banque centrale américaine (Fed).En janvier, la hausse des prix avait été de 0,5%.Cette statistique "conforte le scénario de pressions inflationnistes sous contrôle pour l'instant aux Etats-Unis, déjà illustré la semaine dernière par des chiffres sur la hausse des salaires", a expliqué Erik Nelson de Wells Fargo.Ce contexte "suggère un moindre risque de voir la Fed annoncer une accélération du rythme de son resserrement monétaire", a indiqué Joe Manimbo de Western Union.Les cambistes attendront mercredi de voir si le dernier pointage des prix à la production aux Etats-Unis va dans le même sens.La monnaie chinoise a fini à 6,3217 yuans pour un dollar contre 6,3295 yuans pour un dollar lundi à 15H30 GMT.L'once d'or a fini à 1.322,75 dollars au fixing du soir, contre 1.319,15 dollars lundi.Le bitcoin valait 9.102,00 dollars contre 9.017,65 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi----------------------------------19H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2397 1,2334EUR/JPY 132,14 131,26EUR/CHF 1,1704 1,1688EUR/GBP 0,8870 0,8870USD/JPY 106,59 106,42USD/CHF 0,9441 0,9476GBP/USD 1,3976 1,3906afp/rp(AWP / 13.03.2018 20h41)