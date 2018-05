Le dollar recule face à l'euro après une inflation moins élevée qu'anticipé

New York (awp/afp) - Le dollar reculait jeudi face à l'euro après que l'indice des prix à la consommation des Etats-Unis en avril est ressorti légèrement moins élevé que ne l'attendaient les cambistes.Vers 19H00 GMT (21H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1927 dollar contre 1,1851 dollar mercredi à 21H00 GMT.En séance mercredi, l'euro avait touché un nouveau plus bas depuis fin décembre à 1,1823 dollar.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 130,44 yens, contre 130,06 yens mercredi soir.Le billet vert reculait face à la monnaie nipponne à 109,36 yens, contre 109,74 yens la veille.L'indice CPI des prix à la consommation aux Etats-Unis a avancé de 0,2% en avril tandis que les analystes s'attendaient à une progression de 0,3%, selon le ministère du Travail.Sans les prix de l'alimentaire et de l'énergie, il est en hausse de 0,1% pour des attentes de 0,2%.Sur une base annuelle, la hausse des prix est de 2,5%, et de 2,1% pour le très observé chiffre hors aliments et énergie, soit 0,1 point inférieur aux anticipations."Globalement ce rapport est un peu plus faible qu'anticipé", a estimé Eric Viloria de Wells Fargo."Ces chiffres donnent aux courtiers une très bonne excuse pour encaisser leurs bénéfices après trois semaines de hausse impressionnante du dollar", a affirmé de son côté Omer Esiner, de Commonwealth FX.L'inflation est l'un des principaux critères qui oriente les choix de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur ses taux, et les cambistes s'interrogent actuellement sur le nombre de fois, trois ou quatre, où l'institution agira pour maîtriser la hausse des prix.Une inflation plus faible qu'anticipé suggère une action moins énergique de la Fed sur les taux, et par effet d'entraînement une perspective de rendement moins grande sur la monnaie américaine qui perd un peu de son attrait.Mais, "alors que la remontée du dollar de plus de 4% depuis la mi-avril met la devise dans une position de faiblesse, sa tendance globale est toujours à la hausse autant d'un point de vue fondamental que technique", a noté M. Esiner.Peu d'éléments nouveaux faisaient bouger l'euro, les cambistes attendant la semaine prochaine "des chiffres importants sur la croissance trimestrielle et l'inflation", selon Joe Manimbo, de Western Union.Les marchés digéraient par ailleurs la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE), qui a maintenu ses taux au même niveau et revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2018, de 1,8% à 1,4%.La livre britannique reculait après la publication."Cette révision à la baisse peut paraître radicale, mais la BoE est plutôt en train de reconnaître que les données du premier trimestre étaient mauvaises que de revoir de façon drastique sa vision de l'économie britannique", a nuancé Kay Daniel Neufeld, économiste au CEBR.Vers 19H00 GMT, l'or valait 1.321,63 dollars, contre 1.312,71 dollars mercredi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 9.121,99 dollars, contre 9.248,19 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise a fini à 6,3492 yuans pour un dollar, contre 6,3624 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.Cours de jeudi Cours de mercredi---------------------------------------19H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1927 1,1851EUR/JPY 130,44 130,06EUR/CHF 1,1954 1,1915EUR/GBP 0,8821 0,8747USD/JPY 109,36 109,74USD/CHF 1,0022 1,0050GBP/USD 1,3522 1,3547afp/rp(AWP / 10.05.2018 21h31)