Le dollar recule face à l'euro, pénalisé par les tensions sino-américaines

New York (awp/afp) - Le dollar reculait face à l'euro vendredi, affaibli par les craintes de guerre commerciale entre Washington et Pékin alors qu'un bras de fer commercial s'engage entre les deux Etats et profite davantage au yen comme valeur refuge.Vers 19H30 GMT (20H30 heure de Paris), l'euro valait 1,2363 dollar contre 1,2302 dollar jeudi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne se reprenait face à la devise japonaise à 129,62 yens. La veille à 21H00 GMT, un euro s'échangeait contre 129,52 yens.Le billet vert continuait, lui, de reculer face à la monnaie nipponne à 104,85 yens contre 105,28 yens pour un dollar jeudi soir.A l'ouverture du marché asiatique, le dollar est même tombé à 104,64 yens pour un dollar, son niveau le plus bas depuis novembre 2016.La monnaie japonaise est considérée comme une valeur refuge et a tendance à grimper dès que l'environnement économique devient incertain.Le président américain Donald Trump a déclenché jeudi une offensive commerciale contre la Chine, évoquant des mesures punitives contre des importations chinoises d'un montant pouvant atteindre "60 milliards de dollars". Il accuse le géant asiatique de concurrence déloyale et de vol de propriété intellectuelle.En réaction, la Chine a aussitôt dévoilé une liste de droits de douane qu'elle pourrait imposer sur des importations de produits américains représentant 3 milliards de dollars, et elle a assuré "ne pas avoir peur d'une guerre commerciale".Face à l'euro, "le dollar est revenu sur ses gains accumulés (jeudi). Maintenant que la Chine envisage d'imposer des taxes sur les importations américaines, les investisseurs craignent que cela signe le début d'une guerre commerciale", a relevé David Madden, un analyste de CMC Markets."Le marché est aigri envers le dollar. Une explosion des tensions entre les deux partenaires mènerait à des incertitudes très fortes sur les échanges et l'économie dans le monde", ont noté les analystes de Western Union.La monnaie européenne avait décroché la veille face au dollar du fait de la publication pour le deuxième mois consécutif d'un recul de la croissance du secteur privé en mars dans la zone euro, selon l'indice PMI composite du cabinet Markit.La monnaie chinoise a fini 6,3160 yuans pour un dollar contre 6,3350 yuans pour un dollar la veille.L'once d'or coûtait 1.346,60 dollars au fixing du soir contre 1.321,35 dollars jeudi soir.Le bitcoin valait 8.615,65 dollars contre 8.598,84 dollars jeudi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi-----------------------------------19H30 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2363 1,2302EUR/JPY 129,62 129,52EUR/CHF 1,1707 1,1677EUR/GBP 0,8742 0,8727USD/JPY 104,85 105,28USD/CHF 0,9470 0,9492GBP/USD 1,4143 1,4096afp/rp(AWP / 23.03.2018 20h45)