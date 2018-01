Le dollar recule, le secrétaire au Trésor américain se félicite de sa faiblesse

Londres (awp/afp) - Le dollar atteignait mercredi son plus bas depuis trois ans face à l'euro, reculant alors que le secrétaire au Trésor américain a affirmé que sa faiblesse était un atout tandis que le président Donald Trump a adopté de nouvelles mesures protectionnistes.Vers 14H00 GMT (15H00 HEC), l'euro continuait à gagner du terrain à 1,2363 dollar, à son plus haut niveau depuis décembre 2014, contre 1,2299 dollar mardi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 135,37 yens pour un euro contre 135,64 yens mardi soir.Le billet vert reculait également face à la monnaie nipponne, à 109,50 yens pour un dollar, ayant atteint son plus bas niveau depuis près de quatre mois et demi à 109,37 yens vers 13H00 GMT, contre 110,28 yens mardi."Evidemment un dollar plus faible est bon pour nous, c'est bon car cela a à voir avec le commerce et les opportunités", a déclaré le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin."Il n'a fait que dire ce que nous savons tous, qu'une monnaie faible favorise les exportations", a tempéré Fawad Razaqzada, analyste chez Forex.com."M. Mnuchin retourne le couteau dans la plaie pour le billet vert", a commenté Connor Campbell, analyste chez Spreadex.La baisse du dollar avait en effet commencé mardi, quand le président Donald Trump a signé des documents imposant des droits de sauvegarde pour protéger le marché américain du flot de produits importés. Il a assuré qu'il entendait "faire respecter le principe d'un commerce équitable et démontrer au monde que les Etats-Unis ne se laisseraient plus faire"."Les investisseurs qui misent sur une baisse du dollar s'attendent à ce que les relations commerciales sino-américaines empirent", a résumé Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.Cette décision est perçue comme la plus importante depuis celle, début 2017, de sortir de l'accord commercial de libre-échange Asie-Pacifique (TPP), alors que M. Trump, connu pour son imprévisibilité, est attendu vendredi au forum de Davos."Les acteurs du marché seront suspendus à ses lèvres, à Davos ainsi que lors de son discours sur l'état de l'Union (prévu le 30 janvier, ndlr) pour savoir si les échanges commerciaux seront au centre de sa politique à l'approche des élections de mi-mandat", a expliqué Lee Hardman, analyste chez MUFG.De son côté, l'euro a profité mardi de l'annonce d'un bond du moral des investisseurs allemands en janvier alors que les investisseurs restent concentrés sur la réunion à venir du conseil des gouverneurs de la BCE. Ils devraient s'y évertuer à masquer leur embarras face à une inflation trop faible malgré la croissance solide, s'accordent à dire les économistes.Sauf énorme surprise, l'institution de Francfort doit à la fois maintenir ses taux directeurs au plus bas et confirmer la poursuite de son vaste programme de rachats d'actifs à un rythme de 30 milliards d'euros par mois jusqu'en septembre."Les investisseurs se rendent bien compte que la BCE n'est pas à l'aise avec l'appréciation de l'euro sur les quatre dernières semaines" et ils s'attendent à ce que son président, Mario Draghi, tente de dissuader les cambistes de continuer à acheter la devise en masse, a estimé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.Vers 14H00 GMT, la livre britannique montait après des données robustes sur l'emploi au Royaume-Uni. Face à la monnaie unique européenne, la livre grimpait à 87,21 pence pour un euro, atteignant son plus haut niveau depuis un mois et demi à 87,10 pence vers 13H30 GMT. Face au billet vert, la livre s'échangeait pour 1,4185 dollar, après avoir atteint vers 13H30 GMT 1,4196 dollar, à son plus haut niveau depuis juin 2016 et le vote du Brexit.La devise suisse progressait face à l'euro, à 1,1742 franc suisse pour un euro, comme face à la devise américaine, à 0,9492 franc pour un dollar, à son plus fort depuis plus de quatre mois.La monnaie chinoise valait 6,3785 yuans pour un dollar, après avoir grimpé à son plus haut niveau depuis plus de deux ans à 6,3673 yuans vers 13H30 GMT, contre 6,4047 yuans pour un dollar à 15H30 GMT mardi.L'once d'or s'échangeait pour 1350,50 dollars au fixing du matin, ayant atteint son plus haut depuis plus de quatre mois à 1354,07 dollars vers 13H00 GMT, contre 1333,40 dollars au fixing de mardi soir.Le bitcoin valait 11'314,17 dollars contre 11'082,20 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi----------------------------------14H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2363 1,2299EUR/JPY 135,37 135,64EUR/CHF 1,1742 1,1778EUR/GBP 0,8721 0,8783USD/JPY 109,50 110,28USD/CHF 0,9492 0,9577GBP/USD 1,4185 1,4004afp/buc(AWP / 24.01.2018 15h26)