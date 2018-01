Le dollar remonte face à l'euro dans un mouvement de consolidation

New York (awp/afp) - Le dollar reprenait du terrain face à l'euro lundi après avoir atteint un plancher de plus de trois ans, la devise américaine soufflant à l'entame d'une semaine chargée en données économiques.Vers 22H00 GMT (23H00 à Paris), l'euro valait 1,2383 dollar, contre 1,2428 dollar vendredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne se stabilisait face à la devise japonaise, à 134,95 yens pour un euro contre 135,00 yens vendredi soir.Le billet vert gagnait du terrain face à la monnaie nipponne, à 108,98 yens pour un dollar contre 108,63 yens vendredi soir."Le renforcement du dollar (lundi) est lié à un mouvement de consolidation après sa récente chute", a commenté Eric Viloria de Wells Fargo.Sous pression depuis le début de l'année, le billet vert a accéléré son repli la semaine dernière sous l'effet de propos ambigus de l'administration américaines sur les vertus d'un dollar faible, suivis d'un rétropédalage à l'initiative du président Trump.Depuis début janvier, le dollar a reculé de plus de 3% par rapport à la monnaie européenne, atteignant vendredi son plus bas niveau depuis décembre 2014.Il était toutefois soutenu lundi par l'anticipation d'"événements clés cette semaine, dont la réunion de la banque centrale américaine (Fed) qui pourrait revoir ses prévisions économiques" à la hausse, a affirmé M. Viloria.La publication vendredi du rapport mensuel sur les créations d'emplois pour janvier était également attendue.Par ailleurs, le billet vert trouvait du soutien dans la forte hausse des rendements sur la dette américaine lundi, le taux à dix ans atteignant 2,725% en séance, au plus haut depuis avril 2014."Il est généralement admis que des taux d'intérêt plus élevés sur la dette américaine contribuent au renforcement du dollar", a commenté M. Viloria.Cette semaine le président Trump sera au centre de l'attention du marché car il doit prononcer mardi devant le Congrès américain son discours sur l'état de l'Union."Il est fort probable qu'il va crier victoire sur la réforme fiscale et qu'il va mettre l'accent sur le fait que ses actes ont stimulé l'économie et les rendements des actions, mais les investisseurs vont se concentrer sur les détails liés à la loi sur l'infrastructure, aux tensions commerciales et au financement du mur" entre les États-Unis et le Mexique, a prévenu Hussein Sayed, analyste chez FXTM.Dans l'ensemble, pour Fawad Razaqzada, analyste chez Forex.com, la tentative de reprise du dollar pourrait n'être qu'un rebond technique après six semaines consécutives de baisse face à l'euro, d'autant plus qu'il "n'y a pas de changements fondamentaux pour justifier le renversement de tendance sur le dollar".Vers 22H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique, à 87,99 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,4073 dollar pour une livre.La devise suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,1610 franc suisse pour un euro, après avoir atteint vers 14H35 GMT 1,1541 franc, son niveau le plus fort en un peu plus de trois mois. La monnaie suisse baissait face à la devise américaine, à 0,9376 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé en baisse face au billet vert, à 6,3405 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,3283 yuans vendredi à 15H30 GMT.L'once d'or a fini à 1.343,85 dollars au fixing du soir, contre 1.353,15 dollars vendredi.Le bitcoin valait 11.213,77 dollars contre 10.875,82 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi----------------------------------22H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2383 1,2428EUR/JPY 134,95 135,00EUR/CHF 1,1610 1,1605EUR/GBP 0,8799 0,8780USD/JPY 108,98 108,63USD/CHF 0,9376 0,9338GBP/USD 1,4073 1,4155afp/rp(AWP / 29.01.2018 23h06)