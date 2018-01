Le dollar remonte fortement après les propos de Trump sur le "dollar fort"

New York (awp/afp) - Le billet vert s'est nettement renforcé jeudi quand le président américain Donald Trump a assuré qu'il était en faveur d'un "dollar fort", contredisant ainsi directement son secrétaire au Trésor qui la veille avait, en louant le "dollar faible", fortement pesé sur le billet vert.L'euro, qui avait plus tôt dans la journée dépassé pour la première fois depuis 2014 le seuil symbolique des 1,25 dollar, s'est soudainement déprécié quand ces propos ont été rendus publics et est repassé sous la barre des 1,24 dollar.afp/rp(AWP / 25.01.2018 20h43)