Le dollar reprend des forces face à l'euro après la Fed

New York (awp/afp) - Le dollar se stabilisait face à l'euro mercredi après avoir repris quelques forces à l'issue d'une réunion de la banque centrale américaine (Fed) qui s'attend à ce que l'inflation "remonte cette année".Vers 19H15 GMT (20H15 à Paris), l'euro valait 1,2398 dollar, contre 1,2401 dollar mardi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise, à 135,56 yens pour un euro contre 134,93 yens mardi soir.Le billet vert aussi gagnait du terrain face à la monnaie nipponne, à 109,34 yens pour un dollar contre 108,81 yens la veille.A l'issue de la dernière réunion de la Fed avec Janet Yellen à sa tête, la banque centrale a affirmé s'attendre à ce que l'inflation "remonte cette année pour se stabiliser à moyen terme autour de la cible de 2%"."La Fed s'est montrée un peu plus +faucon+ dans le compte-rendu de sa réunion en faisant part d'un risque plus grand de voir l'inflation augmenter", a noté Omer Esiner de Commonwealth FX.Dans le langage de la Fed, les "faucons" plus inquiets de l'inflation veulent relever les taux plus vite que les "colombes"."Trois hausses de taux cette année sont donc de plus en plus probables, si ce n'est quatre. Cette dernière hypothèse n'était pas attendue il y a seulement quelques semaines", a-t-il affirmé.La Fed, qui avait relevé les taux d'un quart de point de pourcentage en décembre, les a laissé mercredi inchangés entre 1,25% et 1,50%.Avant l'issue de cette réunion, le dollar était orienté à la baisse, au lendemain d'un discours du président américain Donald Trump sur l'état de l'Union."Le président américain a prononcé un discours ennuyeux mardi, qui s'est avéré bien meilleur qu'attendu (pour le marché) car le risque de voir Donald Trump raviver des craintes de guerre commerciale avec la Chine était élevé", a commenté Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.Face au Congrès réuni au grand complet, le président a lancé mardi soir un appel au rassemblement à l'issue d'une première année au pouvoir marquée par les divisions et une avalanche de polémiques et de scandales.Dans un long discours maigre en détails ou en annonces, M. Trump a appelé de ses voeux un grand plan d'investissement de 1.500 milliards de dollars pour développer les infrastructures aux États-Unis.Dans l'intervalle, les cambistes ont digéré mercredi le ralentissement moins marqué que prévu des créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis en janvier.Vers 19H15 GMT, la livre britannique grimpait face à la monnaie unique européenne, à 87,53 pence pour un euro, et montait face au billet vert, à 1,4164 dollar pour une livre.La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1557 franc suisse pour un euro, et face à la devise américaine, à 0,9322 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé en forte hausse face au billet vert, à 6,2888 yuans pour un dollar à 15H30 GMT - atteignant son niveau de fin d'échanges le plus fort depuis la dévaluation surprise de la devise mi-août 2015 - contre 6,3239 yuans mardi à la même heure.L'once d'or a fini à 1.345,05 dollars au fixing du soir, contre 1.344,90 dollars mardi.Le bitcoin valait 9.941,16 dollars contre 10.079,03 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi----------------------------------19H15 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2398 1,2401EUR/JPY 135,56 134,93EUR/CHF 1,1557 1,1587EUR/GBP 0,8753 0,8766USD/JPY 109,34 108,81USD/CHF 0,9322 0,9344GBP/USD 1,4164 1,4147afp/rp(AWP / 31.01.2018 21h26)