Le dollar revigoré par le soutien de Donald Trump

New York (awp/afp) - Le billet vert s'est soudainement raffermi jeudi quand le président Donald Trump a affirmé sa préférence pour "un dollar fort", à rebours des propos de son secrétaire au Trésor la veille qui avaient fait chuter la devise américaine.L'euro, qui avait plus tôt dans la journée dépassé pour la première fois depuis 2014 le seuil symbolique des 1,25 dollar, s'est soudainement déprécié quand les déclarations de M. Trump ont été rendues publiques.Vers 22H00 GMT (23H00 à Paris), l'euro évoluait à 1,2393 dollars, contre 1,2407 dollar mercredi vers 22H00 GMT.Le billet vert gagnait également du terrain face à la monnaie nipponne, à 109,43 yens pour un dollar contre 109,24 yens la veille au soir, après être tombé vers 15H30 GMT à 108,59 yens, son niveau le plus faible en quatre mois et demi.La devise américaine s'est ragaillardie quand Donald Trump a affirmé dans une interview à la chaine CNBC au Forum économique de Davos (Suisse) que le dollar "devrait être basé sur la force du pays"."Nous faisons si bien que notre pays redevient économiquement fort (...) et finalement je veux voir un dollar fort", a-t-il ajouté.Ces propos contredisent directement son secrétaire au Trésor, qui avait affirmé qu'un "dollar plus faible" était "bon" pour les États-Unis puisqu'il favorisait le commerce extérieur américain, faisant chuter le billet vert.Plus tôt dans la journée, l'euro avait grimpé à son plus haut niveau en trois ans suite à une conférence de presse du président de la BCE Mario Draghi, qui a mis en avant la solidité de la croissance économique en zone euro tout en rappelant que l'inflation était encore trop éloignée de l'objectif de l'institution.M. Draghi a en outre indiqué que l'institution de Francfort, qui a maintenu en l'état sa politique monétaire accommodante, allait "surveiller" la volatilité récente de la monnaie unique. Elle constitue à ses yeux "une source d'incertitudes" susceptible de freiner l'évolution déjà trop faible des prix."Les cambistes se demandaient si Mario Draghi allait tenter de faire baisser la monnaie par ses déclarations. Il a visiblement tenté de le faire mais le marché a jugé ces efforts insuffisants pour renverser la tendance", a commenté Omer Esiner de Commonwealth Foreign Exchange.Vers 22H00 GMT, La monnaie unique européenne montait un peu face à la devise japonaise, à 135,62 yens sur un euro contre 135,53 yens mercredi soir.La livre britannique baissait face à la monnaie unique, à 87,63 pence pour un euro, après avoir atteint vers 06H40 GMT 86,87 pence, son niveau le plus élevé depuis début juin 2017.La livre sterling baissait aussi face au billet vert, à 1,4143 dollar pour une livre, après être monté vers 14H00 GMT à 1,4345 dollar, un nouveau sommet depuis le vote en faveur du Brexit le 24 juin 2016.La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1668 franc suisse pour un euro et gagnait aussi du terrain face à la devise américaine, à 0,9415 franc pour un dollar, atteignant même vers 15H15 GMT 0,9290 franc, son niveau le plus fort depuis fin août 2015.La monnaie chinoise a terminé en forte hausse face au billet vert, à 6,3263 yuans pour un dollar à 15H30 GMT, son niveau en fin d'échanges le plus fort depuis fin octobre 2015, contre 6,3575 yuans mercredi à la même heure.L'once d'or a fini à 1.354,95 dollars au fixing du soir, contre 1.353,70 dollars mercredi. Le cours de l'once de métal jaune est monté jeudi vers 06H40 GMT à 1.366,18 dollars, son niveau le plus élevé depuis début août 2016.Le bitcoin était quasi stable, valant 11.199,21 dollars contre 11.199,50 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------22H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2393 1,2407EUR/JPY 135,62 135,53EUR/CHF 1,1668 1,1733EUR/GBP 0,8763 0,8715USD/JPY 109,43 109,24USD/CHF 0,9415 0,9456GBP/USD 1,4143 1,4236afp/rp(AWP / 25.01.2018 23h17)