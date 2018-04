Le dollar se stabilise face à l'euro

New York (awp/afp) - Le dollar reculait un peu face à l'euro vendredi après la publication de données sur la croissance de part et d'autre de l'Atlantique, alors que la devise américaine était sur le point de terminer sa meilleure performance hebdomadaire depuis 11 semaines face à la monnaie unique.Vers 19H00 GMT (21H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2120 dollar, après être tombé à 1,2056 dollar vers 12H40 GMT, un nouveau plus bas depuis janvier. Jeudi vers 21h00 GMT, l'euro valait 1,2103 dollars.Vendredi, le dollar était sur le point de clôturer sa plus forte performance hebdomadaire face à l'euro depuis début février.La monnaie unique européenne baissait également face à la devise japonaise à 132,18 yens, contre 132,30 yens la veille au soir.Le billet vert perdait également du terrain face à la monnaie nipponne à 109,05 yens contre 109,30 yens jeudi.La publication du Produit intérieur brut (PIB) américain au premier trimestre, plus élevé que prévu, a aidé le dollar face à l'euro.Le PIB a progressé de 2,3% en rythme annuel de janvier à mars, alors que les analystes s'attendaient à 2,1%. Même si c'est inférieur à la progression du quatrième trimestre 2017, il s'agit du meilleur trimestre hivernal depuis deux ans."Avec les pressions inflationnistes qui commencent à devenir plus visibles et l'apaisement des craintes protectionnistes, cela devrait encourager la Réserve fédérale américaine (Fed) à relever ses taux encore trois fois en 2018", après une première hausse en mars, a estimé James Knightley, analyste pour ING.Les investisseurs restent partagés sur le nombre total de relèvements des taux cette année, hésitant entre trois et quatre.Une telle hausse a pour effet de rendre le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.Depuis le milieu de la semaine dernière, le dollar s'est beaucoup apprécié, profitant de la hausse des rendements des bons du Trésor, qui ont même franchi les 3% en début de semaine pour le taux à 10 ans, un niveau pas vu depuis quatre ans, avant de refluer ensuite.Le billet vert a aussi profité de la fragilisation de l'euro après des propos du président de la BCE, Mario Draghi.A l'issue d'une réunion jeudi qui a abouti à un statu quo sur les taux, ce dernier a dit observer une certaine modération de la croissance en zone euro et s'est inquiété de l'aggravation des menaces protectionnistes.Ces propos n'ont pas modifié "la perspective de voir la BCE commencer à relever ses taux dans un an au mieux, ce qui contraste avec les risques grandissants de voir une Fed monter ses taux de manière plus agressive", ont estimé les analystes de Western Union.Selon des indicateurs européens publiés vendredi, la croissance a par ailleurs nettement ralenti au premier trimestre, notamment en France et au Royaume-Uni, où elle a été enregistrée à respectivement 0,3% et 0,1%."Les signes d'un ralentissement des économies de la zone euro et du Royaume-Uni en ce début d'année réorientent les acteurs du marché vers la robuste économie américaine et un dollar rendu plus attrayant par la hausse des taux", a résumé Omer Esiner de Commonwealth FX.Vers 19H00 GMT, l'or valait 1.324,21 dollars, contre 1.316,92 dollars jeudi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 9.254,45 dollars, contre 9.118,96 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise a terminé à 6,3322 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,3366 yuans jeudi.Cours de vendredi Cours de jeudi---------------------------------------19H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2120 1,2103EUR/JPY 132,18 132,30EUR/CHF 1,1973 1,1972EUR/GBP 0,8791 0,8695USD/JPY 109,05 109,30USD/CHF 0,9879 0,9891GBP/USD 1,3787 1,3919afp/rp(AWP / 27.04.2018 21h37)