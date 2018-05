Le fonds Carlyle veut prendre le contrôle d'une PME experte dans la surveillance

CARLYLE GROUP

Paris - Le fonds d'investissement américain Carlyle Group a annoncé vendredi être en "négociations exclusives" pour prendre le contrôle d'un spécialiste français des systèmes infrarouges, HGH, aux côtés de la direction.La transaction, dont le montant a été gardé secret, devrait être réalisée "avant la fin de l'année 2018", selon un communiqué des deux partenaires.Très tourné vers l'exportation et en pleine croissance, HGH est, depuis plus de 30 ans, un expert en technologie infrarouge pour les secteurs de la surveillance, de la sécurité, de la défense, du pétrole et de l'énergie. Il fournit aussi des systèmes infrarouges pour la métrologie et la thermographie industrielle.La société, qui emploie 83 salariés dans sept pays, a réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2017 et vise 23 millions cette année. HGH a connu une croissance à deux chiffres ces dernières années.La zone Asie-Pacifique compte pour la moitié du chiffre d'affaires et la société, qui a un centre de R&D à Igny (région parisienne) et un autre à Santa Barbara, en Californie, exporte aussi beaucoup en Amérique du Nord."La demande pour les technologies et solutions de surveillance s'accélère partout dans le monde avec des besoins de plus en plus sophistiqués pour la surveillance des infrastructures critiques", a expliqué Vladimir Lasocki, co-dirigeant du fonds Carlyle Europe Technology Partners, cité dans le communiqué.Pour Carlyle, "HGH est devenu une référence sur ses marchés et dispose de perspectives de croissance remarquables" avec une "technologie unique" pour le traitement et l'analyse d'images permettant de détecter et de voir plusieurs cibles en même temps à 360 degrés.L'entrée de Carlyle au capital, "permettra au groupe HGH de prendre une autre dimension et d'accélérer son développement à l'international", a indiqué de son côté Thierry Campos, patron de HGH, cité dans le communiqué.pan/ef/esp(©AFP / 18 mai 2018 08h22)