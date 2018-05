Le fonds Elliott Management veut racheter le groupe de santé américain Athenahealth

Moins d'une semaine après avoir remporté une victoire chez Telecom Italia contre Vivendi, le fonds d'investissement Elliott Management a lancé lundi une offre publique d'achat (OPA) sur le groupe de santé américain Athenahealth.Elliott, qui détenait déjà 8,9% du capital, veut prendre le contrôle total de l'entreprise, valorisée à 6,9 milliards de dollars, dette comprise, selon le texte de son offre rendue publique."Nous estimons que notre proposition représente la meilleure stratégie pour l'avenir d'Athenahealth, ses actionnaires et ses employés", fait valoir Elliott, dans ce document adressé au conseil d'administration à qui le fonds promet de relever le prix d'achat de façon "substantielle" si besoin."Nous pensons que nous pouvons relever de façon substantielle le prix proposé après un audit supplémentaire" (des comptes), précise Elliott, qui a proposé 160 dollars par titre Athenahealth, ce qui représente une prime de 26,9% comparé au cours de clôture de l'action vendredi soir à Wall Street.L'OPA d'Elliott intervient six mois après que le fonds a approché la direction d'Athenahealth pour lui proposer de racheter l'entreprise."L'entreprise a malheureusement refusé de discuter avec nous ou avec d'autres parties pour explorer les opportunités possibles, dont sa vente, afin de maximiser de la valeur (pour les actionnaires, NDLR). En conséquence, nous avons décidé de formaliser et de rendre publique notre offre d'acquérir la société", explique Elliott.A Wall Street, le titre Athenahealth gagnait 23,65% à 155,80 dollars vers 14H00 GMT.La société offre divers services de santé, dont l'assurance pour les particuliers et la gestion de dossiers médicaux pour les hôpitaux.Si cette opération venait à se réaliser, elle confirmerait le grand activisme d'Elliott Management, fonds le plus dynamique à travers le globe selon la banque Lazard.Fondé par le milliardaire américain Paul Singer et gérant pour quelque 35 milliards de dollars d'actifs, Elliott vient de réussir un coup de maître en gagnant vendredi contre Vivendi dans la bataille pour le contrôle de Telecom Italia.(©AFP / 07 mai 2018 16h26)