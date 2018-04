Le franc se rapproche de la barre symbolique du taux plancher à 1,20

Zurich (awp) - La devise suisse se rapprochait mercredi extrêmement près de la barre symbolique des 1,20 franc pour un euro, un niveau que la paire de monnaies avait atteint la dernière fois avant l'abandon en janvier 2015 du taux plancher par la Banque nationale suisse (BNS).A 12h27, la monnaie helvétique s'échangeait à 1,19745 franc pour un euro.Pour les analystes de Mirabaud Securities, "cette faiblesse qui persiste depuis le premier semestre 2017 se matérialise malgré les fortes tensions commerciales, géopolitiques et politiques".La banque privée genevoise a avancé plusieurs pistes pour expliquer ce mouvement baissier, avant tout les interventions de la BNS sur le marché des changes où l'institut d'émission achète principalement des euros pour affaiblir le franc. Ces achats, lancés il y a plus de trois ans dans la foulée de l'abandon du taux plancher, ont eu pour conséquence que les investisseurs se sont "'cassés les dents' en essayant de parier contre la devise helvétique et son appréciation face à l'euro", ont souligné les spécialistes de Mirabaud.En 2017, la BNS a racheté l'équivalent de 48,2 milliards de francs de devises pour défendre la monnaie nationale, un montant cependant inférieur aux 67 milliards dépensés en 2016.L'institut d'émission helvétique continue de clamer que le franc "s'est maintenu dans l'ensemble à un niveau élevé". Mi-mars, la BNS avait indiqué qu'elle allait continuer à intervenir "au besoin" sur le marché des changes, "en tenant compte de la situation pour l'ensemble des monnaies".Mirabaud a également expliqué que le yen avait pris la place de valeur refuge, rôle traditionnellement réservé au franc. La faiblesse relative de l'économie suisse, comparé à la période d'avant l'abandon du taux plancher, et les sorties de capitaux russes suite aux sanctions américaines ont également pesé.Si la paire de devises parvenait à passer le cap des 1,20 franc pour un euro, la monnaie suisse pourrait se relâcher davantage jusqu'à 1,23 voire 1,25 selon Mirabaud Securities.al/ol(AWP / 18.04.2018 13h05)