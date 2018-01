Le gazoduc TurkStream sera fini "comme prévu, d'ici 2019" (Gazprom)

GAZPROM

Moscou - Le gazoduc TurkStream sera mis en fonction "à temps, d'ici fin 2019" suite à l'obtention par Gazprom d'une autorisation de la Turquie pour construire la deuxième ligne du projet dans ses eaux, a déclaré vendredi le géant russe des hydrocarbures."Aujourd'hui, nous avons reçu la permission de construire la deuxième ligne du gazoduc" dans les eaux turques, a indiqué Alexeï Miller, à la tête de Gazprom, dans un communiqué. "Il est désormais absolument certain que les deux lignes entreront en service comme prévu, d'ici fin 2019".La construction du gazoduc TurkStream, via la mer Noire, vise à renforcer les livraisons de gaz russe à la Turquie et à en faire un pays de transit vers le sud de l'Union européenne à la place de l'Ukraine. Le projet prévoit la construction de deux conduites d'une capacité de 15,75 milliards de mètres cubes de gaz chacune, l'une étant destinée à la Turquie et l'autre à l'Europe du Sud.Traditionnellement, environ la moitié du gaz russe consommé en Europe passe par le territoire ukrainien. Après les conflits gaziers à répétition opposant Kiev et Moscou ces dernières années, la Russie cherche à réduire ce transit, voire à s'en passer totalement à l'expiration en 2019 du contrat actuel liant les deux pays.Pour Kiev, le transit du gaz russe par son réseau constitue une importante source de revenus et les autorités ukrainiennes, soutenues par plusieurs pays d'Europe de l'Est comme la Pologne, tentent de s'opposer aux projets de gazoducs lancés par Moscou pour diversifier les voies de livraison.Si Nord Stream via la Baltique vers l'Allemagne a bien été mis en fonction, les projets TurkStream, et désormais Nord Stream 2 ont été freinés par les tensions géopolitiques.apo/mp/nm/nas(©AFP / 19 janvier 2018 16h13)