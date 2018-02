Le géant de l'ameublement Ikea débarque en Valais

Riddes VS (awp/ats) - Le géant de l'ameublement Ikea a acquis une parcelle de 49'000 mètres carrés à Riddes (VS). Il compte y implanter son dixième magasin en Suisse d'ici trois ans.L'entreprise prévoit deux ans de planification et de préparation avant le début des travaux de construction qui doivent durer 12 mois, indique-t-elle mardi dans un communiqué. Elle veut mettre ce laps de temps à disposition pour informer la clientèle. Une présentation est prévue au printemps en collaboration avec la société Christian Constantin SA.ats/rp(AWP / 06.02.2018 12h50)