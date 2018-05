Le géant des télécoms BT annonce la suppression de 13.000 emplois

Le géant britannique des télécoms BT a annoncé jeudi la suppression de 13.000 emplois administratifs et d'encadrement intermédiaire, ainsi que la création de 6.000 emplois techniques et d'aide au consommateur.Ce plan de suppression d'emplois, étalé sur trois ans, vise à "simplifier le modèle opérationnel de BT" notamment "en supprimant des échelons d'encadrement", a précisé le groupe dans un communiqué. BT entend ainsi réduire ses coûts de 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d'euros) en trois ans.La mise en place de ce plan d'amaigrissement lui occasionnera toutefois des frais initiaux de 800 millions de livres.Le groupe, qui compte 106.400 salariés dans le monde, dont 82.800 au Royaume-Uni, d'après son dernier rapport annuel, avait déjà annoncé l'an passé la suppression de 4.000 emplois dans le monde à l'issue d'un exercice 2016-2017 difficile marqué par un retentissant scandale comptable en Italie.Cette fois, les suppressions d'emplois dévoilées jeudi sont annoncées dans le cadre d'un "plan stratégique" visant à "créer de la valeur à long terme pour les actionnaires en maintenant sa position dominante dans les services télécoms au Royaume-Uni et vis-à-vis des sociétés multinationales".Le groupe ne précise pas dans quels pays ces suppressions seront accomplies, parmi les 63 où il est implanté, même si une bonne part des emplois concernés pourraient être au Royaume-Uni.Parmi les mesures annoncées par le directeur général Gavin Patterson figurent la concentration "sur une trentaine de sites stratégiques afin de créer une culture plus collaborative et ouverte avec nos clients, afin de réduire l'inefficacité liée à notre dissémination sur des nombreux sites au Royaume-Uni". Dans ce cadre, le groupe a annoncé le déménagement de son siège social du cœur de la City de Londres.Contrairement à l'exercice 2016-2017, l'année comptable du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 qui vient de se terminer a vu BT améliorer quelque peu ses profits. Son bénéfice avant impôt a notamment progressé de 11%, à 2,61 milliards de livres (3 milliards d'euros) et son bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) a grimpé de 2% à 6,89 milliards de livres, malgré un effritement de 1% de son chiffre d'affaires à 23,72 milliards de livres (27 milliards d'euros).Pour l'exercice en cours, il prévoit une baisse de 2% de son chiffre d'affaires ajusté (hors éléments exceptionnels) et un effritement de son Ebitda ajusté, à 7,3 ou 7,4 milliards de livres contre 7,5 milliards lors de l'exercice qui vient de se terminer.(©AFP / 10 mai 2018 09h22)