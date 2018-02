Le gouvernement brésilien enterre la réforme des retraites

Brasilia - Le gouvernement brésilien, dans l'incapacité de réunir les votes nécessaires pour faire adopter la réforme des retraites, a décidé de ne plus soumettre au Parlement cette mesure très impopulaire mais réclamée par les marchés.Le gouvernement a présenté ce renoncement comme un "effet collatéral" du décret qui a confié vendredi à l'armée le commandement des forces de sécurité de Rio de Janeiro pour contenir une escalade de la violence.La loi brésilienne prévoit en effet que, quand un décret de ce type est en vigueur, aucun amendement constitutionnel ne peut être approuvé. Or la réforme des retraites aurait nécessité un tel amendement."Le problème de l'insécurité a pris un caractère si explosif que des mesures exceptionnelles ont dû être prises. L'effet collatéral est la suspension de l'analyse de la réforme des retraites", a reconnu lundi soir le ministre du Secrétariat du Gouvernement, Carlos Marun, chargé des relations de l'exécutif avec le Parlement.La réforme des retraites était pourtant un des projets-phare de la série de mesures d'austérité lancées par le gouvernement du président Michel Temer pour combler un déficit public abyssal et relancer une économie qui sort de deux ans de récession.L'agence Moody's a estimé mercredi que le fait que le gouvernement ait jeté l'éponge était un mauvais signe pour la note souveraine du Brésil (Ba2, catégorie spéculative), qui pourrait éventuellement être abaissée."Même si nous nous estimions que l'adoption d'une réforme des retraites d'envergure était improbable, le fait qu'elle ait été abandonnée (...) va fortement restreindre la capacité du gouvernement à respecter le plafond de dépenses prévu pour les prochaines années", estime Samar Maziad, analyste de Moody's.- Aveu d'impuissance -À la mi-janvier, Standard and Poor's avait abaissé à BB- la notation du Brésil en raison d'un premier report du vote de la réforme, prévu initialement pour décembre.Malgré tous les efforts déployés pour convaincre les parlementaires et une intense campagne télévisée pour rendre plus populaire cette mesure auprès de la population, le chef de l'État n'a jamais obtenu le soutien nécessaire.Les élections générales d'octobre approchant, les parlementaires espérant renouveler leur mandat se sont montrés réticents à s'associer à un projet si controversé, qui nécessite l'appui des trois cinquièmes des députés pour être adoptée, soit 308 voix sur 513."Les conditions politiques pour que la réforme soit adoptée seront réunies après les élections", a toutefois affirmé Carlos Marun.L'opposition considère que le décret qui donne le commandement de la sécurité de Rio à l'armée est un aveu d'impuissance du gouvernement, qui aurait utilisé cette mesure extrême comme prétexte pour enterrer la réforme des retraites."Plutôt que de subir une défaite lors du vote au Parlement, le gouvernement a préféré détourner l'attention", a estimé auprès de l'AFP André César, consultant pour le cabinet Hold de Brasilia.La réforme du très coûteux système des retraites brésiliens prévoyait 40 années minimum de cotisation pour une retraite à taux plein et le relèvement de l'âge minimum du départ à la retraite à 62 ans chez les femmes et 65 ans chez les hommes.(©AFP / 20 février 2018 21h20)