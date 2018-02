Le gouvernement britannique va préciser sa "vision" sur le Brexit

Londres - Le gouvernement britannique, qui apparaît confus et divisé sur le Brexit, va clarifier sa "vision" dans une série de discours prononcés ces prochaines semaines par la Première ministre et des poids lourds du gouvernement, a indiqué dimanche une source à Downing Street."Le Brexit est un moment déterminant dans l'histoire de notre nation. Nous allons forger un nouveau partenariat ambitieux avec l'Europe et tracerons notre propre voie dans le monde", a indiqué cette source gouvernementale à l'AFP. "À mesure que nous avançons sur le chemin menant à cet avenir, nous allons donner plus de détails afin que les gens puissent voir comment cette nouvelle relation profitera aux gens dans toutes les parties du pays.""Je crois que ce que le public veut, c'est une vision, ils veulent quelque chose de concret et c'est ce qu'ils vont avoir", a de son côté déclaré à la BBC dimanche matin Penny Mordaunt, secrétaire d'Etat chargée du Développement international et membre du Cabinet de la Première ministre.Cette série de discours doit débuter mercredi avec le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, fervent défenseur du Brexit, qui n'a pas hésité à défier Theresa May sur ce sujet mais plaidera cette fois le ralliement des pro et anti Brexit.Lors de la conférence sur la sécurité de Munich, samedi, la Première ministre détaillera le partenariat qu'elle souhaite avec l'UE en matière de sécurité.Puis ce sera le tour du ministre chargé du Brexit, David Davis, et du ministre du Commerce international, Liam Fox, deux "Brexiteers", de s'exprimer, le premier sur les entreprises et le second sur les nouveaux accords commerciaux qui seront noués par le Royaume-Uni, a précisé la source gouvernementale.L'europhile David Lidington, secrétaire d'Etat auprès du cabinet de la Première ministre, évoquera pour sa part la décentralisation.Après une journée de travail avec les poids lourds de son gouvernement en première ligne sur le Brexit, à Chequers, sa résidence de campagne officielle, Theresa May clôturera cette série d'interventions par un important discours sur les ambitions du gouvernement concernant la relation future entre le Royaume-Uni et l'UE.Il n'est pas prévu que le ministre des Finances, Philip Hammond, partisan d'un maintien de liens forts avec l'UE après le Brexit, s'exprime. "Cela ne signifie pas qu'il n'exprime pas ses opinions, au sein du Cabinet comme à l'extérieur", a commenté dimanche le ministre de la Justice David Gauke sur ITV, niant tout "complot" pour bâillonner certains membres du gouvernement.L'annonce de cette série de discours intervient alors que la période de transition, que souhaite le gouvernement britannique après la sortie de l'UE prévue le 29 mars 2019, continue de déchirer le Parti conservateur britannique. Des députés favorables au Brexit craignent notamment que le Royaume-Uni, qui continuera à respecter les règles européennes pendant cette période sans avoir son mot à dire, ne devienne un "Etat vassal" de l'Union.Certains pro-Brexit craignent en outre que Mme May ne revienne sur son engagement de quitter l'union douanière.Pour le négociateur en chef de l'UE Michel Barnier, la période de transition "n'est pas acquise", en raison de "désaccords substantiels" entre le Royaume-Uni et l'UE.(©AFP / 11 février 2018 13h28)