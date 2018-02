Le gouverneur de Floride veut un policier dans toutes les écoles publiques

Miami - Le gouverneur républicain de Floride a appelé vendredi à la présence obligatoire d'un agent des forces de l'ordre dans chaque école publique de son Etat, plaidant également pour un relèvement à 21 ans de l'âge pour acheter une arme à feu.Dans ce plan d'action "majeur" présenté après la fusillade de Parkland qui a fait 17 morts le 14 février, Rick Scott veut aussi rendre "virtuellement impossible" pour quelqu'un souffrant de troubles mentaux d'acquérir une arme à feu.Il a dévoilé lors d'une conférence de presse un programme d'investissements de 500 millions de dollars, réparti en trois points: la législation sur les armes à feu, la sécurité dans les écoles et la santé mentale."Je vais travailler avec les parlementaires (de Floride) d'arrache-pied pendant les deux prochaines semaines pour le concrétiser", a-t-il affirmé. "Le changement arrive... et il va arriver vite", a-t-il poursuivi."Il est évident que nous ne pouvons pas faire confiance au processus fédéral, c'est la raison pour laquelle nous devons faire ces changements ici en Floride", a-t-il asséné, soulignant être membre du puissant lobby des armes NRA et partisan du deuxième amendement de la Constitution qui garantit le droit de posséder une arme à feu."Nous avons une tache difficile devant nous... trouver le juste équilibre entre nos droits individuels et notre évident besoin de sécurité publique", a relevé le gouverneur.Outre passer l'âge légal de 18 à 21 ans pour acheter une arme, M. Scott veut interdire "l'achat et la vente de bump stocks", mécanismes permettant à un fusil de tirer en rafales quasi-automatiques. Il veut aussi la création d'une ordonnance restrictive pour menaces violentes, qui permettrait à un tribunal d'empêcher une personne violente ou souffrant de problèmes mentaux d'acheter une arme.Le second volet, la protection des établissements scolaires, mobilisera 450 millions de dollars: présence dès la rentrée 2018 de policiers ou agents du shérif assermentés pendant que les élèves sont sur le campus (1 pour 1.000 élèves), formation du personnel scolaire, exercices d'évacuation, entre autres.Concernant la santé mentale, qui devrait mobiliser 50 millions de dollars, il prévoit dans chaque établissement la présence de conseillers spécialisés ou encore la création d'un comité d'évaluation des menaces potentielles se réunissant chaque mois.(©AFP / 23 février 2018 18h41)