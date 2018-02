Le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie arrêté par le Bureau anti-corruption

Riga - Le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie, Ilmars Rimsevices, a été arrêté samedi par le Bureau national anti-corruption (KNAB), ont rapporté dimanche les médias lettons, une information confirmée par le gouvernement letton.Après un interrogatoire qui a duré sept heures, mené dans les bureaux du KNAB à Riga, Ilmars Rimsevices a été conduit durant la nuit dans un autre endroit en présence de son avocat Me Saulvedis Varpins et de fonctionnaires du KNAB, a constaté un journaliste de l'agence de presse balte BNS présent sur les lieux dans la nuit.Le Bureau national anti-corruption n'a pas voulu commenter l'arrestation du gouverneur. "Le KNAB va faire un commentaire dès que possible", a déclaré sa porte-parole, Laura Dusa, citée par BNS.L'arrestation a cependant été confirmée par le Premier ministre letton Maris Kucinskis."Pour l'instant, ni moi (en tant que Premier ministre) ni aucun autre responsable n'avons de raisons de s'ingérer dans le travail du KNAB. Le bureau (de la KNAB) travaille de manière professionnelle", a déclaré le chef du gouvernement à BNS."Quand le KNAB jugera possible de donner des informations supplémentaires au public, il va le faire", a-t-il ajouté en soulignant que le gouvernement avait pleine confiance dans son travail et qu'il était prêt à le soutenir "autant que nécessaire".Ilmars Rimsevices a été nommé gouverneur de la Banque centrale de Lettonie en 2001. La Lettonie étant membre de la zone euro, Rimsevices est également membre du Conseil des gouverneurs, principal organe de la Banque Centrale Européenne BCE, composé notamment des gouverneurs des dix-neufs pays de la zone euroSelon Maris Kucinskis, il n'y a pour l'instant "aucun signe de danger pour le système financier letton".Le gouvernement letton doit tenir lundi une réunion d'urgence, a indiqué le chef du gouvernement.Selon les médias lettons, le Bureau anti-corruption a effectué également des perquisitions à la résidence et au bureau du gouverneur.De son côté, le président letton, Raimonds Vejonis, a indiqué sur son compte Twitter qu'il allait réunir le Conseil national de sécurité pour discuter de la "situation dans le secteur bancaire" sans en préciser la date.(©AFP / 18 février 2018 12h03)