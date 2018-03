Le groupe Cham choie ses actionnaires en prévision de sa réorientation

(ajoute détails et cours de Bourse)Zurich (awp) - Le groupe Cham, jusqu'il y a peu Cham Paper, prépare sa transition vers une société purement immobilière, après la cession en février de ses activités dans le papier au sud-africain Sappi. Le produit de 125 mio CHF issu de cette transactions doit faciliter la réalisation du projet "Papieri" sur le désormais ancien site industriel de l'entreprise zougoise. Les actionnaires ne seront pas oubliés, le conseil d'administration leur proposant au titre de 2017 un dividende étoffé de moitié à 6,00 CHF par action.Ce niveau de rémunération doit par ailleurs être au moins maintenu jusqu'en 2022 ou 2023.En termes de performance, les revenus des activités dans les papiers spécialisés se sont érodés de 1,3% à 178,3 mio CHF. Les recettes dans l'immobilier ont bondi de plus d'un tiers à 1,3 mio, détaille lundi le compte-rendu d'activités.La marge brute opérationnelle (Ebitda) a gagné 3,9 points de pourcentage pour s'établir à 13,3%. Le résultat afférent s'est ainsi enrobé de plus de 40% à 26,5 mio CHF. A final, le bénéfice net a été multiplié par deux et demi à 14,9 mio.La direction prévoit pour le mois d'août le début de la sélection des projets concoctés dans le cadre du concours d'architectes pour le site Papieri. Le dépôt des projets devant les autorités pour approbation interviendra ensuite. Le groupe précise que le produit de la vente de ses activités de base permettra de financer pratiquement sur fonds propres la première étape des travaux, devisée à 160 mio CHF.A 11h02, la nominative Cham Group s'appréciait de 2,3% à 439 CHF, dans un SPI en hausse de 0,65%.jh/al/fr(AWP / 26.03.2018 11h45)