Le groupe GEP lance un chantier pour produire électricité et spiruline

Paris - Panneaux solaires, cogénération et spiruline: la société française Global EcoPower (GEP) a annoncé mercredi le début de la construction d'un complexe énergétique dans le sud de la France qui va produire de l'électricité et des micro-algues.La première tranche du projet, situé à Payra-sur-l'Hers (Aude), combine plusieurs types de production d'électricité, pour une capacité totale de 20 MW. Il comprendra une centrale photovoltaïque au sol de 4,979 MWc (12.800 panneaux sur 6 ha), des panneaux sur la toiture de serres construites sur 7 ha (6,5 MWc), ainsi que deux centrales de cogénération qui produiront électricité et chaleur qui permettra de maintenir une température de 35°C dans les serres.Dans ces serres, des bassins de cultures produiront 40 à 45 tonnes de spiruline par an, produite selon les principes de l'agriculture bio, une algue riche en protéines, utilisée notamment sous forme de complément alimentaire.Une deuxième tranche du projet est en cours de développement sur le même site, pour une centrale éolienne de neuf turbines de 3 MW chacune, soit un total de 27 MW.spe/ef/php(©AFP / 04 avril 2018 08h27)