Le groupe Swatch confirme l'embellie constatée l'an dernier

(rappelle ambitions de la direction pour 2017 au 4e paragraphe)Zurich (awp) - Le groupe Swatch a étoffé en 2017 ses revenus de plus de 5% à 7,96 mrd CHF. La rentabilité a progressé de manière plus que proportionnelle pour l'horloger biennois, dont le bénéfice net a rebondi de 27,3% pour atteindre 755 mio CHF. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires une rémunération de 7,50 CHF par action au porteur et de 1,50 CHF par nominative, correspondant à une hausse de plus de 10% sur un an.Au niveau opérationnel, le propriétaire de Tissot et d'Omega a dégagé un excédent d'exploitation (Ebit) en progression de près d'un quart à 1,00 mrd CHF, pour une marge afférente élargie de 1,9 point de pourcentage (pp) à 12,6%.La performance s'inscrit dans le haut des projections des analystes consultés par AWP, voire légèrement au-dessus en ce qui concerne le chiffre d'affaires. L'Ebit n'était attendu en moyenne qu'à 993 mio CHF, la marge correspondante à 12,7% et le bénéfice net à 747 mio CHF. Le dividende s'avère aussi un peu plus généreux qu'escompté.Avec une accélération de 5,8% hors effets de changes, l'évolution des ventes est demeurée plus modeste que les 7 à 9% articulés à mi-parcours par le directeur général (CEO) Nick Hayek, sur lesquels les analystes avaient émis de sérieux doutes.L'optimisme de la direction a encore pris l'ascenseur pour l'année en cours, moyennant une pléiade de lancements à venir ainsi qu'une excellente utilisation des capacités de production. Sans s'avancer sur le terrain des perspectives chiffrées, le groupe anticipe une croissance notable en monnaies locales, aussi bien au travers de ses propres canaux de distribution que des plateformes en ligne, mais aussi par le biais de boutiques tierces.jh/buc(AWP / 30.01.2018 07h52)