Le groupe allemand Dr. Oetker rachète la société Alsa

Le groupe alimentaire allemand Dr. Oetker a annoncé vendredi l'acquisition de la société Alsa, spécialisée dans la fabrication de levure chimique et basée à Ludres (Meurthe-et-Moselle), a-t-on appris vendredi auprès du groupe Unilever dont elle fait partie.Le montant de la transaction n'a pas été communiqué, pas plus que le chiffre d'affaires d'Alsa, qui malgré son nom est une entreprise lorraine fondée en 1897.Alsa emploie actuellement 140 personnes dans son unique unité de production de Ludres, dans la banlieue de Nancy.La firme produit un million de petits sachets roses de levure chimique et s'enorgueillit d'en vendre trois par seconde en France.Dr. Oetker, groupe agroalimentaire basé à Bielefeld (ouest), a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros et emploie 11.640 personnes dans une quarantaine de pays.L'acquisition d'Alsa doit être soumise aux instances représentatives du personnel et aux autorités de la concurrence.(©AFP / 09 février 2018 12h45)