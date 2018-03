Le groupe parapétrolier CGG nomme Sophie Zurquiyah directrice générale

CGG

Paris - Le groupe parapétrolier CGG a annoncé vendredi la nomination de Sophie Zurquiyah en tant que directrice générale pour remplacer Jean-Georges Malcor qui avait décidé de ne pas poursuivre son mandat après la fin du processus de restructuration financière.Sophie Zurquiyah, responsable des opérations du groupe depuis 2015, "prendra ses fonctions à l'issue de la prochaine assemblée générale le 26 avril prochain" et d'ici là, la direction générale du groupe reste assurée par M. Malcor, précise CGG dans un communiqué.Elle a rejoint CGG en 2013 après 22 ans dans l'industrie des services pétroliers, travaillant pour Schlumberger dans des fonctions de direction générale, opérationnelle, fonctionnelle et technologique, basées en France, aux Etats-Unis et au Brésil."Avec la nomination de Sophie en tant que directeur général et la cooptation récente de plusieurs nouveaux administrateurs, le conseil a aujourd'hui achevé le processus de renouvellement de la gouvernance du groupe", a souligné le président du conseil d'administration de CGG, Remi Dorval, cité dans le texte.CGG, spécialiste des géosciences qui fournit des équipements et sonde le sous-sol à la recherche d'hydrocarbures, a achevé son plan de restructuration financière en février, ramenant sa dette à 1,2 milliard de dollars.Le groupe, qui a réduit sa perte nette à 514,1 millions de dollars en 2017, se dit confiant pour 2018 dans un marché stabilisé, à la faveur de la remontée des cours du brut, où le rebond pourrait enfin arriver dès la fin de l'année.Comme le reste du secteur parapétrolier, CGG a été mise en difficulté par la chute des cours du brut à partir de 2014, qui a conduit les compagnies pétrolières et gazières clientes à tailler dans leurs dépenses et à abandonner certains projets.Le groupe a réagi ces dernières années avec une réorganisation interne, en réduisant drastiquement sa flotte de bateaux et en se séparant de la moitié de ses effectifs.pan/ef/pb(©AFP / 23 mars 2018 18h52)