Le guide suprême accuse les "ennemis" de l'Iran d'être derrière les troubles

Téhéran - Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a accusé mardi les "ennemis" de la République islamique de s'être unis pour porter atteinte au régime, a rapporté la télévision d'Etat, alors que des protestations secouent le pays depuis plusieurs jours."Dans les événements de ces derniers jours, les ennemis se sont unis en utilisant leurs moyens, l'argent, des armes, la politique et leurs services de sécurité pour créer des problèmes au régime islamique" d'Iran, a affirmé M. Khamenei qui s'exprimait pour la première fois depuis le début de la contestation.Ils n'attendent qu'"une occasion pour s'infiltrer et porter des coups au peuple iranien", a-t-il dit, sans donner de précisions sur ces "ennemis"."Ce qui peut empêcher l'ennemi d'agir c'est l'esprit de courage, de sacrifice et la foi du peuple, dont vous êtes les témoins", a-t-il ajouté en s'adressant à des familles de soldats tués à la guerre.Les autorités accusent les groupes d'opposition "contre-révolutionnaires" basés à l'étranger, les Etats-Unis mais aussi l'Arabie saoudite, de chercher à exploiter le mécontentement de la population pour créer des troubles dans le pays.Depuis le début jeudi des rassemblements contre les difficultés économiques et le pouvoir, 21 personnes -dont 16 manifestants- ont été tuées sur l'ensemble du pays.(©AFP / 02 janvier 2018 10h58)