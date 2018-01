Le japonais Fujifilm va acquérir la majorité de l'américain Xerox

Le groupe japonais de technologies de l'image, appareils médicaux et de bureautique Fujifilm Holdings a annoncé mercredi un accord pour acquérir 50,1% des actions du fabricant américain de photocopieurs et imprimantes Xerox.Au terme d'un complexe montage technique, Xerox doit être absorbé par la co-entreprise qu'il détient depuis 1962 avec Fujifilm, Fuji Xerox, et restera coté à la Bourse de New York, a précisé Fujifilm dans un communiqué.(©AFP / 31 janvier 2018 09h39)