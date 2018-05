Le journal numérique La Presse, sans modèle payant, compte sur les dons

Le quotidien montréalais La Presse, entièrement numérique, n'a pas l'intention de revenir à un modèle payant et compte sur les dons et les aides publiques pour assurer sa survie, après l'annonce mardi du retrait de ses actionnaires.Les actionnaires de La Presse, la famille Desmarais --qui a des intérêts dans des groupes industriels comme le pétrolier Total ou le cimentier LafargeHolcim-- ont annoncé leur retrait du journal après avoir épongé des pertes pendant plusieurs années sans jamais donner les chiffres.Pour Guy Crevier, éditeur de La Presse, les chiffres sont souvent "fantaisistes", explique-t-il tout en reconnaissant "des pertes liées à la transformation et des pertes opérationnelles".Le journal ne sera pas vendu en dépit d'un acheteur déclaré. Il va devenir un organisme sans but lucratif (OSBL) qui recevra à sa fondation 50 millions de dollars canadiens (32,5 millions d'euros) de la famille Desmarais.Pour être viable, La Presse compte sur un coup de pouce du gouvernement avec des incitations fiscales sur des "concepts de philanthropie, en plus d'une aide directe", a indiqué le journal.Lancée au printemps 2013, l'édition numérique de La Presse, uniquement sur tablettes, avec un investissement de 40 millions CAD a remplacé le quotidien papier, totalement abandonné le 1er janvier dernier.L'objectif au départ était de drainer des recettes publicitaires suffisantes pour assurer l'équilibre de cette édition numérique entièrement gratuite."Nous n'avons pas l'intention de retourner à un modèle payant", a déclaré Pierre-Elliott Levasseur, président de La Presse. Des études ont montré, selon lui, qu'au mieux 100.000 abonnés seraient prêts à payer 5 dollars par mois. "Ce serait dévastateur pour le modèle d'affaires", a-t-il dit.Pour Pierre-Elliott Levasseur, les géants d'internet Google et Facebook "siphonnent 90% des revenus publicitaires au Canada".(©AFP / 08 mai 2018 22h16)