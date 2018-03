Le journaliste slovaque tué, enterré dans son costume de mariage

Des centaines de personnes ont assisté samedi à Stiavnik, dans le nord de la Slovaquie, aux obsèques du journaliste Jan Kuciak assassiné alors qu'il enquêtait sur des faits de corruption présumée en lien avec la mafia italienne, a constaté un journaliste de l'AFP.Le journaliste de 27 ans a été enterré vêtu de son costume de noces, à l'instar de sa fiancée, Martina Kusnirova, tuée avec lui par balles, et inhumée vendredi à Gregorovce (est) dans sa robe de mariée.Leur meurtre a relancé le débat sur la liberté de la presse et la corruption, tant en Slovaquie qu'en Europe.La cérémonie funéraire dans la petite église de Stiavnik a commencé par la lecture d'un poème que Jan Kuciak avait écrit à sa fiancée pour leur mariage, prévu en mai.En s'adressant aux proches du défunt, dont ses collègues du site aktuality.sk, l'archevêque de Bratislava, Stanislav Zvolensky, a évoqué une attaque contre la liberté du pays."Si le meurtrier a pensé qu'il a pu réduire Jan au silence il a eu tort. Il a fait l'opposé. Une attaque contre un journaliste est aussi une attaque contre la liberté de notre pays, nous ne devons pas le permettre", a déclaré l'archevêque.Le journaliste a été assassiné alors qu'il s'apprêtait à publier un article sur des liens présumés entre la mafia calabraise, la 'Ndrangheta, et le gouvernement slovaque.Quelques heures avant les funérailles, la police slovaque a relâché sept Italiens interpellés jeudi dans le cadre de l'enquête.Des milliers de personnes, dont 25.000 à Bratislava, ont participé vendredi soir à des manifestations anticorruption, organisées en Slovaquie et à l'étranger.Le chef du gouvernement slovaque Robert Fico a accusé l'opposition d'instrumentaliser ce meurtre comme un "outil politique pour faire sortir les gens dans la rue".(©AFP / 03 mars 2018 17h33)