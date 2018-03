Le leader américain du gaz de synthèse SES compte s'implanter en Pologne

Varsovie - Une entreprise américaine propose à la Pologne, l'un des pays les plus pollués du monde, une technologie verte permettant de gazéïfier des charbons de basse qualité, dont la consommation dans les installations de chauffage traditionnelles contribue fortement à cette pollution.L'entreprise Synthesis Energy Systems (SES) négocie avec le deuxième producteur d'énergie polonais pour une première installation en Pologne, a annoncé mardi Robert Rigdon, vice-président de cette société côtée en bourse."Nous sommes en négociations pour quatre projets en Pologne notamment des négociations très avancées pour une installation de gazéification selon notre technologie SGT pour la société Tauron Wytwarzanie SA", a déclaré à la presse Rigdon, chargé du développement des projets en Pologne et en Australie."L'avantage de notre technologie est la combustion du charbon de basse qualité, y compris de déchets miniers et leur transformation en énergie verte", il a déclaré soulignant que le gaz de synthèse, surnommé syngas, issu de cette technologie, était moins cher que le gaz naturel que la Pologne doit importer.Une étude de faisabilité pour la modernisation d'une unité de 200 MW pour Tauron avec l'utilisation de la technologie SGT est sur le point d'être finalisée, et doit être achevée avant la fin du mois, a ajouté Jacek Pydo, partenaire polonais dans une société mixte, SES EnCoal Energy.Les autres projets concernent une installation pour une usine sidérurgique et deux pour le secteur chimique, a-t-il précisé, d'une valeur entre 80 M EUR et 250 MEUR selon les capacités installés.La Pologne, qui cherche à se libérer du gaz russe et qui est en même temps le plus grand producteur de charbon dans l'UE, est de ce point de vue un marché prometteur pour la gazéification du charbon de basse qualité, pense Rigdon. A long terme elle disposera de grandes quantités de déchêts et aura besoin de grandes quantités de gaz.De plus, la Pologne, qui produit la quasi-totalité de son énergie avec du charbon est appelée à réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre.Si les projets aboutissent, la Pologne sera le premier pays d'Europe où SES implantera ses installations dont cinq se trouvent déjà en Chine et une en Australie, dans le Queensland.(©AFP / 27 mars 2018 12h55)