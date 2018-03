Le logisticien Ceva prévoit une cotation à la Bourse suisse en mai (presse)

Zurich (awp) - L'introduction en Bourse (IPO) sur SIX du spécialiste de la logistique Ceva devient plus concrète. La société devrait fournir des informations au cours des premières semaines d'avril, selon un article du bihebdommadaire alémanique "Finanz und Wirtschaft" (FuW) publié mercredi. L'introduction sur SIX devrait avoir lieu début mai, selon des sources bancaires citées par le journal.L'entreprise est actuellement la propriété de la société d'investissements étatsunienne Apollo ainsi que de Franklin Templeton Investments et CapRe. L'objectif de l'IPO est d'accéder à de nouveaux capitaux et de réduire la dette nette de 2 mrd CHF de deux tiers.L'année dernière, Ceva a réalisé un chiffre d'affaire de près de 7 mrd USD et un excédent d'exploitation (EBITDA) de 230 mio USD. La perte a atteint 197 mio USD. Le siège opérationnel de la société est situé aux Pays-Bas.Aux côtés des concurrent Kühne+Nagel et Panalpina, Ceva fait partie des quinze plus grandes sociétés logistiques du monde.rw/cf/ol/rp(AWP / 21.03.2018 09h00)