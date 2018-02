Le marché automobile a connu en janvier son meilleur démarrage depuis 2012

Berne (awp) - L'année 2017 a démarré sur les chapeaux de roue pour le marché automobile suisse, dont les nouvelles immatriculation ont augmenté en janvier de 11,4% sur un an à 21'671 voitures. Il s'agit du meilleur début d'année depuis 2012, précise jeudi la faîtière auto suisse.Comme le mois précédent, plus de la moitié des véhicules de tourisme nouvellement immatriculés disposaient de quatre roues motrices. L'association parle de tendance qui pourrait se poursuivre sur l'ensemble de 2018. La proportion de 4x4 s'élevait à 47,5% l'année dernière.Les acheteurs d'automobiles apprécient manifestement l'offre de voitures quatre roues motrices en raison de leurs caractéristiques de confort et de sécurité, notamment en hiver, explique le communiqué.Auto suisse reconnaît toutefois que ce type de véhicule, très gourmand en carburant, rend plus difficile la réalisation des objectifs de réduction de CO2.Les véhicules à "propulsion alternative" continuent dans ce contexte à grignoter des parts de marchés, arrivant à 5,9% de nouvelles immatriculations, contre 5,6% pour l'année 2017. Dans cette catégorie, la proportion de moteurs hybrides essence/électrique atteint les deux tiers, pour une part de marché de 4%.A en croire la faîtière, l'apparition de nouveaux modèles devrait permettre d'augmenter la part de voitures moins polluantes. Auto suisse fait allusion aux nouveaux véhicules à propulsion à gaz, à l'hydrogène, électrique ou hybride aperçus notamment au Salon l'auto à Genève.fr/rp(AWP / 01.02.2018 16h40)