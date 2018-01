Le marché des tracteurs a progressé en France en 2017

Le marché des tracteurs a connu une hausse de 7,5% en 2017, tiré par le marché des espaces verts et par un changement de réglementation, a indiqué mardi l'association française des acteurs industriels de l'agroéquipement, Axema.Avec 38.190 tracteurs agricoles neufs, toutes catégories confondues, immatriculés au cours de l'année 2017 le marché "dépasse les volumes immatriculés depuis trois ans, sur un marché des agroéquipements en contraction", souligne Axema dans un communiqué.Mais, les réalités sont différentes selon les marchés, car hors tracteurs espaces verts qui bondissent de 82,4%, les immatriculations sont en baisse de 2,7% au global.Les tracteurs standards sont stables autour de 22.500 unités, les tracteurs vignes et vergers baissent de 5,3% sous la barre des 4.000 machines neuves et les chargeurs télescopiques reculent de 14,6% après un pic en 2016.Un pic d'immatriculations a été enregistré en décembre 2017, en prévision de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 d'un règlement européen qui stipule que l'ensemble des tracteurs neufs mis sur le marché doivent répondre aux exigences du règlement quelle que soit la date d'homologation du modèle.Le seul mois de décembre a ainsi représenté 27% des immatriculations de l'année (contre 14% en 2016) soit une hausse de 57% par rapport à décembre 2016.Seul un volume de 10% des modèles de tracteurs vendus au cours des deux dernières années pourra être commercialisé, dès lors que le constructeur a fait valoir sa demande de dérogation auprès du ministère des Transports avant le 31 décembre 2017, explique Axema.(©AFP / 30 janvier 2018 12h16)