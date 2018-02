Le marché suisse des fonds a encore enflé en janvier

Zurich (awp) - La fortune totale des fonds de placement en Suisse a poursuivi sa croissance en janvier, s'étoffant de 11,0 mrd CHF ou 1,0% sur un mois. Selon la statistique publiée lundi par Swiss Fund Data et Morningstar, elle a atteint 1103,0 mrd au cours du mois sous revue. L'afflux net s'est monté à 384,3 mio, contre encore 3,7 mrd en septembre. Les auteurs du rapport invoquent une retenue adoptée par les détenteurs de capitaux.La contribution la plus importante, avec 5,7 mrd CHF de capitaux frais, est le fait des fonds en actions, suivis des fonds obligataires (4,0 mrd), stratégiques de placement (1,8 mrd), du marché monétaire (382 mio), alternatifs (127 mio) et matières premières (102 mio). Le volume des fonds immobiliers a stagné. Seule la catégorie "autres" a essuyé un reflux, de moins de 2 mio.L'ordre de préférence des différentes catégories de placement est resté inchangé, avec à la première position les fonds en actions (43,23%) suivis des obligataires (30,74%), stratégiques (11,93%) et monétaires (6,90%).Les principaux fournisseurs ont été UBS avec 25,56%, Credit Suisse avec 15,48%, Swisscanto avec 7,94%, BlackRock avec 5,86%, Pictet avec 5,19%, GAM avec 3,29%, Vontobel avec 2,41% Lombard Odier avec 2,41% également, JPMorgan avec 1,61% et Swiss Life avec 1,53%.(en mio CHF) volume volume variation afflux netcatégorie de fonds janvier 2018 décembre 2017 janvier 2018total Suisse 1'102'984 1'092'017 10'967 12'174,2- fonds en actions 476'829 465'682 11'147 5'703,8- fonds obligataires 339'082 340'498 ­1'416 4'034,4- fonds stratégiques deplacement 131'538 129'615 1'923 1'826,4- fonds marché monétaire 76'076 76'114 ­38 381,8- fonds immobiliers 32'738 32'617 121 0,0- fonds mat. premières 23'722 23'495 227 102,4- fonds alternatifs 20'040 21'036 ­996 127,1- autres fonds 2'959 2'960 ­1 ­1,7yr/rw/jh/al(AWP / 26.02.2018 12h00)