Le marché suisse des fonds a franchi la barre des 1000 mrd CHF l'an dernier

Zurich (awp) - Le volume du marché suisse des fonds s'est enrobé en 2017 de près de 18% pour représenter 1086,9 mrd CHF, franchissant ainsi pour la première fois de son histoire la marque des 1000 mrd CHF, souligne mardi la Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) dans une rétrospective.La faîtière du secteur attribue cette progression à la bonne tenue des principaux marchés financiers l'an dernier, ainsi qu'à un regain de confiance des détenteurs de capitaux dans le type d'activités qu'elle chapeaute.Pour l'année en cours, l'association entend notamment asseoir encore sa position dominante dans la représentation du secteur de la gestion d'actifs en Suisse, élaborer des normes d'autorégulation, effectuer du lobbying sur le plan réglementaire et fiscal et élargir son spectre de communication.jh/rp(AWP / 06.02.2018 11h25)