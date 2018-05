Le marché suisse des fonds a poursuivi sa progression en avril (Sfama)

Zurich (awp) - La fortune des fonds de placement suisses a augmenté de 2,8% en avril par rapport au mois précédent, à la faveur notamment du redressement des marchés boursiers. Les afflux de trésorerie nets ont représenté plus de 2 milliards de francs. Une fois de plus, la première place revient aux fonds en actions, dont le volume a augmenté de près de 20 milliards, indique jeudi la Swiss Funds & Asset Management Association (Sfama) dans son relevé mensuel.Pendant le mois sous revue, les avoirs confiés par les investisseurs à l'industrie suisse des fonds se sont élevés à 1137,3 milliards de francs. "Les marchés boursiers ont récupéré de la baisse subie au cours des deux derniers mois et ont noté à nouveau dans un contexte positif", relève le directeur de la Sfama, Markus Fuchs, cité dans un communiqué. Les principaux indices américains et européens ont bouclé le mois dans le vert, après avoir fini dans le rouge vif le mois précédent.Les afflux nets se sont établis à 2,17 milliards de francs, dont plus de la moitié à mettre au crédit des fonds obligataires. Des désinvestissements ont été constatés dans deux catégories: les fonds du marché monétaire (-73 millions) et les autres fonds (-97 millions).Les fonds en actions restent les plus prisés, avec un volume de 479,01 milliards de francs, représentant 42,1% du total. Viennent ensuite les fonds obligataires à 351,63 milliards (30,9%) et les fonds stratégiques à 134,11 milliards (11,8%).Avec une part de marché de plus d'un quart (25,4%) pour un volume de 288,45 milliards de francs, UBS reste le principal promoteur de fonds du marché suisse, suivi de son rival Credit Suisse (15,2%), Swisscanto (7,8%), le colosse américain BlackRock (6,1%) et la banque privée genevoise Pictet (5,1%).buc/vj(AWP / 17.05.2018 12h28)