Le mariage royal suivi dans le monde entier dans une ambiance de fête

De Sydney à Los Angeles, réunis devant des écrans dans des pubs, des théâtres ou des écoles, des fans ont suivi dans une atmosphère festive, parfois déguisés, le majestueux mariage samedi du Prince Harry et de Megan Markle.L'ensemble du pays a suivi le mariage aux allures de conte de fées, des milliers de personnes participant à des banquets à l'anglaise ou des fêtes costumées dans des pubs, des hôtels ou chez les particuliers."J'adore la famille royale, j'adore me déguiser, j'adore les paillettes, les princesses, les fées. Et c'est un mariage de conte de fées, donc c'est important", s'enthousiasme Claire, 38 ans, dans un pub de Sydney.Des cinémas ont retransmis le mariage dans les principales villes de l'île-continent, dont la Reine Elizabeth II est chef d'Etat.Des foules ont bravé la fraîcheur nocturne pour se rendre au Federation Square, à Melbourne, pour suivre les noces sur écran géant.Quatre des cinq chaînes gratuites du pays ont diffusé le mariage suivi par des millions de personnes devant leur télévision.Quelque 200 personnes se sont réunies dans un pub de Graham Sreet au centre-ville de l'ex-colonie britannique, deux heures avant la cérémonie pour suivre le mariage en direct.Vêtues pour l'occasion de robes de soirée, de diadèmes, et munies de sceptres, couronnes en plastiques et d'Union Jack, elles poussaient des cris lorsque des membres de la famille royale apparaissaient à l'écran. Un homme était déguisé en Freddie Mercury, chanteur du groupe Queen.Des millions d'Américains ont mis leur réveil avant l'aube pour suivre en direct les noces retranmises par les chaînes d'infos de la côte Est à la côte Ouest.A Los Angeles, une soixantaine de fans de Meghan Markle se sont rassemblés dans son ancien lycée, le Coeur Immaculé, certaines encore en pyjama au milieu de la nuit. Le gymnase a retenti de cris de joie lors de l'échange des consentements retransmis sur écran géant.A Washington, des foules se sont rassemblées dans des soirées spéciales, notamment dans un bar ou les fans portaient des bibis et buvaient du thé.A Toronto, au Canada, pays dont Elizabeth II est aussi la reine, 1.500 fans se sont réunis dans le théâtre Prince de Galles pour regarder ensemble l'événement.(©AFP / 19 mai 2018 18h45)