Le ministre américain de l'Environnement défend ses grosses dépenses

Le chef de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), Scott Pruitt, s'est défendu jeudi des accusations de dépenses excessives depuis sa nomination, rendant ses collaborateurs responsables de certaines irrégularités pointées par le Congrès.Il est critiqué pour la rénovation à grand frais de son bureau, des voyages en première classe et des gardes du corps permanents, ainsi que pour un loyer très avantageux pour un pied à terre à Washington.Il conserve toutefois le soutien du président Donald Trump, qui l'a qualifié d'"homme bien" qui fait "du très bon boulot".Auditionné au Congrès par la Commission de l'Energie et du Commerce, il a notamment été interrogé sur la construction d'une cabine téléphonique insonorisée dans son bureau, facturée 43.000 dollars. Cette dépense a été déclarée illégale car il n'en avait pas informé le Congrès.Dans le public, des manifestants portant un t-shirt estampillé "Destituez Pruitt" brandissait une pancarte "Monsieur Corruption".Affirmant qu'il avait besoin d'un endroit sécurisé dans son bureau, M. Pruitt a dit avoir "donné des instructions à (son) équipe pour régler le problème et il en a résulté une dépense de 43.000 dollars que je n'avais pas autorisé"."Des employés de l'Agence ont suivi le processus de bout en bout et signé tous les papiers (...) je n'étais pas impliqué dans les autorisations des 43.000 dollars, si j'avais su j'aurais refusé", a-t-il dit devant la commission.Il a également affirmé avoir suivi l'avis de ses conseillers juridiques qui avaient estimé inutile d'avertir le Congrès, "mais le Government Accountability Office (GAO, un organe non partisan, ndlr) a récemment dit le contraire".Il s'est aussi défendu d'avoir fait limoger ou muter des membres de l'Agence ayant dénoncé ces dépenses. "Aucune décision ni recommandation n'a été faite sur le statut des employés en relation avec les dépenses", a assuré M. Pruitt.Quant au dispositif de sécurité qui l'entoure, il l'a justifié par une série de menaces contre lui et sa famille.Mais il n'a pas convaincu certains parlementaires, démocrates comme républicains. "Vous avez blâmé de manière répétée votre chef de cabinet, votre conseiller juridique, des responsables de l'Agence, nous avons des inquiétudes réelles sur ce qu'il se passe", a jugé le démocrate Ben Lujan. Le républicain Ryan Costello a estimé que Scott Pruitt n'avait "pas le degré requis d'un jugement éclairé".(©AFP / 26 avril 2018 21h04)