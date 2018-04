Le ministre américain du Commerce inquiet des objectifs technologiques et commerciaux chinois

Washington - L'objectif de la Chine de devenir un acteur incontournable de la technologie mondiale est "effrayant", a affirmé le ministre américain du Commerce, Wilbur Ross, mardi, car il fragilise, selon lui, les droits de propriété intellectuels américains."C'est un énorme problème (...) qui ne va pas disparaître comme cela", a assuré M. Ross lors d'une conférence d'industriels à Washington.Selon lui, les plans de développement de la Chine, baptisés "Made in China 2025" dévoilent la stratégie de Pékin qui vise à dominer "toutes les industries de pointe", allant de l'espace aux télécommunications en passant par les voitures électriques et la robotique."Ils ont été l'atelier manufacturier du monde, maintenant, leur vision est d'être le centre technologique du monde", a affirmé M. Ross."Ce qu'ils essayent de faire, c'est de collecter d'immenses excédents commerciaux à partir des produits industriels conventionnels d'aujourd'hui (...) et de les investir dans la recherche sur les semi-conducteurs et autres", a poursuivi le secrétaire au Commerce.Il a prévenu également que les industriels chinois examinaient les brevets déposés par les Américains pour les déposer ensuite en Chine, empêchant les véritables auteurs de ces nouvelles technologies de les exploiter commercialement en Chine.Mardi, le président Donald Trump, qui est engagé dans un bras de fer avec Pékin sur l'ampleur du déficit commercial américain avec la Chine, a indiqué qu'une délégation ministérielle de haut niveau, conduite par le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, allait se rendre en Chine dans les jours qui viennent pour trouver "un accord" sur le commerce.(©AFP / 24 avril 2018 21h33)