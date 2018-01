Le monde automobile, une citadelle hostile aux femmes

Dans le milieu de l'automobile dominé par les hommes, quelques femmes ont réussi à se faire une place et s'y sont accrochées en dépit du sexisme ambiant, des discriminations et des inégalités salariales.Maryann Keller, 74 ans, Michelle Krebs, 62 ans, et Rebecca Lindland, la quarantaine, affirment toutefois ne pas avoir été victimes de harcèlement sexuel comparable aux victimes supposées du producteur de cinéma américain Harvey Weinstein, dont les récits récents ont libéré la parole des femmes sur les abus des hommes puissants via le mouvement #Metoo.Analystes du secteur automobile, dont elles connaissent à fond les arcanes, Mmes Keller, Krebs et Lindland sont régulièrement sollicitées sur la bataille entre constructeurs américains et japonais, les ambitions de Tesla ou encore le bras de fer BMW-Mercedes-Benz.Interrogées par l'AFP en marge du salon de Detroit, elles sont formelles: elles n'étaient pas bienvenues dans le "Boys old club" automobile."Quand j'ai débuté, il y avait beaucoup de scepticisme. Certains pariaient que je n'allais pas faire long feu", raconte Michelle Krebs, analyste à AutoTrader.com."Je n'étais pas prise au sérieux", renchérit Maryann Keller, qui a longtemps été analyste financière à Wall Street, un autre univers masculin, avant de devenir experte auto et a monté son propre cabinet, Maryann Keller & Associates."Il y a eu des incidents débiles", poursuit-elle, évoquant notamment des "commentaires très inappropriés" d'un commercial lors d'un voyage professionnel. Elle hésite, marque une pause et finalement préfère en garder pour elle la teneur.Michelle Krebs et Rebecca Lindland évoquent le manque de considération, les discriminations et le sexisme dont elles disent avoir été victimes."J'ai toujours eu l'impression que je devais faire mes preuves, que je devais en faire plus", narre la seconde."Il y avait des liens et des cercles entre les hommes auxquels les femmes n'avaient pas accès. Je ne jouais pas au golf; la pêche n'était pas un hobby; je n'étais pas passionnée par les courses de voitures", dit la première. "Quand nous allions tester les véhicules, personne ne voulait monter avec moi", se souvient cette ancienne journaliste, qui a commencé sa carrière dans l'automobile en 1980 dans un journal local dans le Michigan (nord).Première femme à évaluer les voitures pour le New York Times dans les années 1990, Michelle Krebs a attiré les insultes de lecteurs misogynes."Les femmes n'ont rien à faire à écrire sur les voitures. Leur place est à la cuisine à préparer des biscuits", lui écrira ainsi un abonné texan.Pour Rebecca Lindland, passionnée des voitures dès 9 ans et analyste à Kelley Blue Book, les salons automobiles s'apparentent à des cauchemars: "on considère que je ne suis pas là pour travailler".Si elles disent gagner la même chose que leurs collègues masculins, elles affirment que ça n'a pas toujours été le cas."Il ne fait aucun doute dans mon esprit que moi et des collègues féminines avons été payées moins (...). C'est probablement la chose la plus frustrante et agaçante pour moi", avance Mme Lindland.Les groupes automobiles ont fait ces dernières années des efforts pour attirer des femmes, mais la plupart des états-majors restent masculins, à l'image du salon de Detroit où les femmes sont souvent des hôtesses, certes en tenues moins affriolantes, et les hommes les maîtres de cérémonies."Il y a des postes +réservés+ aux femmes. Elles peuvent être économistes, dans les ressources humaines mais chefs d'usine on n'en voit pas beaucoup", fustige Maryann Keller.L'Américaine Mary Barra, aux commandes de General Motors depuis 2014, est la seule patronne d'un grand groupe automobile."Son ascension a été déterminante pour les femmes. C'était la preuve que le plafond de verre pouvait être percé", avance Mme Keller, qui se souvient toutefois que de nombreuses questions sur la légitimité de Mme Barra étaient apparues à l'époque, ce qui n'a pas été le cas, selon elle, lors de la nomination en 2017 de Jim Hackett à la tête de Ford. Ce dernier n'avait pas grande expérience dans l'automobile à la différence de Mme Barra, qui y a fait toute sa carrière."C'est parce qu'elle était une femme", estime Maryann Keller, qui assimile la perception des femmes dans l'automobile à l'approche des constructeurs vis-à-vis de cette clientèle."Jusqu'aux années 90, quand une femme allait chez un concessionnaire, ce dernier se disait +elle va finir par ramener son mari, son frère ou son père+", avance-t-elle.Il a fallu souvent de nombreuses années aux trois femmes pour gagner le respect."Je me souviendrai toujours du jour où ils m'ont dit +maintenant nous savons que tu as de l'essence dans le sang+", sourit Rebecca.(©AFP / 16 janvier 2018 15h53)