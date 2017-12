Le monde se prépare à basculer dans 2018

L'avenir se lève à l'Est: les îles du Pacifique, la Nouvelle-Zélande puis l'Australie donnent dimanche le coup d'envoi du marathon planétaire des festivités du Nouvel An qui se dérouleront à nouveau sous haute sécurité.Décalage horaire oblige, SYDNEY sera à 13H00 GMT la première mégapole d'envergure à entrer dans 2018, avec 1,5 million de personnes attendues sur les bords de son emblématique baie pour assister au traditionnel feu d'artifice.Celui-ci inclura cette année une cascade arc-en-ciel d'engins pyrotechniques tirés depuis le fameux Harbour Bridge, et ce pour célébrer la légalisation en décembre du mariage gay après une consultation nationale qui avait montré un large soutien de la population à cette réforme."C'est une manière fabuleuse de dire au revoir à 2017, année où quatre habitants de Sydney sur cinq ont crié +oui+ à l'égalité en matière de mariage", a déclaré la maire de la première ville australienne, Clover Moore.Pour ajouter une touche glamour, 20 secondes de ce spectacle seront l'oeuvre d'un des plus célèbres enfants de Sydney, l'acteur Hugh Jackman qui a imaginé cette séquence or et argent avec Fortunato Foti, patron de la société qui embrase chaque année la Baie.La fête suivra l'avancée de la dernière nuit de 2017 en Asie, en Afrique et en Europe, puis en Amérique.La ville de HONG KONG a promis, elle, un spectacle de 10 minutes des plus impressionnants, marqué avant même les 12 coups de minuit par des apparitions d'"étoiles filantes" tirées depuis les gratte-ciel surplombant Victoria Harbour.A JAKARTA, un demi-millier de couples se diront "oui" dans un gigantesque mariage collectif organisé par le gouvernement.DUBAI a remplacé son traditionnel feu d'artifice par un spectacle laser sur Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde (828 mètres).Les principaux boulevards et places de MOSCOU ont été décorés pour saluer 2018 et un feu d'artifice illuminera 36 bâtiments de la capitale russe.Pour la première fois cette année, les organisateurs de la grande fête de la Saint-Sylvestre à la porte de Brandebourg à BERLIN ont prévu, dans des tentes médicales de la Croix-Rouge, des emplacements spécifiques pour la prise en charge de femmes victimes de harcèlement sexuel ou se sentant menacées.Il y a deux ans à Cologne (ouest) de nombreuses femmes avaient été victimes d'agressions sexuelles, attribuées à des groupes migrants, qui avaient scandalisé le pays.En dépit des problèmes de sécurité dans la capitale touristique du Brésil, la mairie de RIO DE JANEIRO espère un public record de trois millions de personnes sur la plage de Copacabana, et la plupart s'habilleront tout en blanc, comme le veut la tradition.Face au risque d'attentat, notamment à la menace d'attaques à la voiture bélier comme celles commises à Nice (France) ou Barcelone (Espagne), la sécurité sera au coeur de toutes les préoccupations.La Turquie demeure ainsi hantée par le souvenir du tragique Nouvel An 2017, quand un homme armé d'un fusil d'assaut avait fait irruption dans la plus célèbre discothèque d'Istanbul, le Reina, tuant 39 personnes et en blessant 79.Les autorités turques ont d'ailleurs interdit par mesure de sécurité les rassemblements sur l'emblématique place Taksim d'Istanbul et dans d'autres quartiers animés.En Australie, les effectifs policiers ont été renforcés dans de nombreuses grandes villes, notamment à Sydney où des agents seront équipés de fusils semi-automatiques.Une semaine après qu'un automobiliste eut foncé dans la foule à Melbourne, faisant 1 mort et 17 blessés, des plots en béton ont été disposés dans certaines villes australiennes pour mieux sécuriser les zones piétonnes."Plus de policiers seront visibles, ce sera le contingent le plus important", a déclaré Shane Patton, qui assure l'intérim à la tête de la police de l'Etat australien de Victoria dont Melbourne est la capitale.La présence policière sera aussi renforcée à New York pour les traditionnelles célébrations du Nouvel An de Times Square, haut lieu touristique près duquel un attentat a été commis il y a trois semaines.Deux millions de personnes sont attendues dimanche dans le célèbre quartier, par une température glaciale inhabituelle de -10°C.(©AFP / 31 décembre 2017 12h41)