Le moral des consommateurs s'améliore en janvier (Seco)

Zurich (awp) - Le moral des consommateurs suisses s'est amélioré en janvier, selon le dernier relevé du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) publié jeudi. L'indice du climat de consommation a renoué avec un niveau atteint la dernière fois il y a sept ans."Les ménages se sont montrés nettement plus optimistes pour ce qui est de l'évolution de l'économie dans son ensemble et du chômage", ont indiqué les économistes bernois. Ces derniers ont cependant souligné qu'au niveau de "leur situation financière personnelle et la possibilité d'épargner, leurs attentes n'ont que peu changé et s'inscrivent dans la moyenne".L'indice du climat de consommation compilé par le Seco en janvier s'établit ainsi à 5 points, en nette hausse par rapport au dernier relevé d'octobre 2017 où ce baromètre affichait une valeur négative de -2 points.La valeur de janvier se situe nettement au dessus de la moyenne pluriannuelle de -9 points, a fait remarquer le Seco, précisant que le niveau actuel n'avait plus été atteint depuis janvier 2011.La bonne humeur des consommateurs helvétiques s'explique par l'optimisme concernant l'appréciation de la situation économique et de l'emploi. De fait, le sous-indice référençant les attentes conjoncturelles a augmenté de 18 à 32 points entre octobre 2017 et janvier 2018. Celui mesurant les attentes en matière de chômage a régressé de 13 à 26 points.al/ol(AWP / 01.02.2018 09h11)